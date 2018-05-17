CIA哈斯柏任命案過關 交付美參院公投

2018-05-17 17:03 世界日報 特派員 世界日報 特派員 許惠敏 ╱華盛頓報導



中情局(CIA)代理局長吉娜．哈斯柏(Gina Haspel)。美聯社 分享 facebook

國會參院情報委員會16日表決通過，將中情局(CIA)代理局長吉娜．哈斯柏(Gina Haspel)的任命案交付全會投票，如無意外，本周五前應可確定。

情報委員會副主席的華納(Mark Warner)和西維州曼欽(Joe Manchin)兩位民主黨參議員在表決時，與共和黨唱同調。閉門投票後以10：5票數，決定任命案交付參院全員表決。

儘管在任命聽證上對哈斯柏牽涉CIA不人道刑求、銷毀刑求錄影帶不留情質問，華納15日發表聲明決定支持此的任命，他說，過去一年他有機會與副局長哈斯柏交涉公務，她非常專業，並且對情報委員會坦誠以對，「更重要的是，我相信倘若總統命令她做違法、不道德之事，例如虐囚，她將會挺身說不。」

儘管得到情報委員會最重要民主黨領導的支持，哈斯柏的任命投票仍有來自同黨的變數。曾是越戰戰俘、刑求倖存者的馬侃(John McCain)，在對抗惡性腦瘤之時也不忘呼籲參院同僚對哈斯柏投反對票。他說，哈斯柏愛國和專業無庸置疑，但她在美國反恐任務身為施用刑求的監督者角色，仍讓人感到不安，而她不願承認虐囚是不道德，也證明她的不適任。

哈斯柏若上任，將是中情局50多年來第一次領導該機構的中情局幹員(operations officer)，也是第一位女性局長。