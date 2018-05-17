親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
馬國60年首變天
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

王傳一驚爆已婚將當爸！對象竟曾與孫鵬傳緋聞

球后換新髮型 戴資穎：因為我怕變禿頭

CIA哈斯柏任命案過關 交付美參院公投

2018-05-17 17:03世界日報 特派員許惠敏╱華盛頓報導

中情局(CIA)代理局長吉娜．哈斯柏(Gina Haspel)。美聯社
中情局(CIA)代理局長吉娜．哈斯柏(Gina Haspel)。美聯社
分享

國會參院情報委員會16日表決通過，將中情局(CIA)代理局長吉娜．哈斯柏(Gina Haspel)的任命案交付全會投票，如無意外，本周五前應可確定。

情報委員會副主席的華納(Mark Warner)和西維州曼欽(Joe Manchin)兩位民主黨參議員在表決時，與共和黨唱同調。閉門投票後以10：5票數，決定任命案交付參院全員表決。

儘管在任命聽證上對哈斯柏牽涉CIA不人道刑求、銷毀刑求錄影帶不留情質問，華納15日發表聲明決定支持此的任命，他說，過去一年他有機會與副局長哈斯柏交涉公務，她非常專業，並且對情報委員會坦誠以對，「更重要的是，我相信倘若總統命令她做違法、不道德之事，例如虐囚，她將會挺身說不。」

儘管得到情報委員會最重要民主黨領導的支持，哈斯柏的任命投票仍有來自同黨的變數。曾是越戰戰俘、刑求倖存者的馬侃(John McCain)，在對抗惡性腦瘤之時也不忘呼籲參院同僚對哈斯柏投反對票。他說，哈斯柏愛國和專業無庸置疑，但她在美國反恐任務身為施用刑求的監督者角色，仍讓人感到不安，而她不願承認虐囚是不道德，也證明她的不適任。

哈斯柏若上任，將是中情局50多年來第一次領導該機構的中情局幹員(operations officer)，也是第一位女性局長。

投票中情局命案

相關新聞

把移民趕出美國 川普：一些移民是畜牲

2018-05-17 09:27

美總生育率創30年新低 未來經濟恐受影響

2018-05-17 17:10

美期中選舉╱賓州「迷你版」川普 挑戰民主黨州長

2018-05-17 16:52

恢復網路中立法？美參院放行 難過2關卡

2018-05-17 16:42

操守門╱普魯特談爭議就失憶 美國會作證遭圍剿

2018-05-17 16:38

美參議員倡設「遣返巴士」 YouTube下架爭議廣告

2018-05-17 16:23

大華府唯一總統學者獎華生 殷邁克盼帶動學生領導力

2018-05-17 16:21

雙橡園變身音樂沙龍 台灣鋼琴家陳毓襄不負「使」命

2018-05-17 16:15

孟莫斯公園賽馬場運動賭博 新州緊急叫停

2018-05-17 14:50

新州4華裔教授 展出跨文化潮流藝術

2018-05-17 14:49

房屋颶風安全係數 新州全美第4 次於佛州、維州、南卡

2018-05-17 14:48

72號提案解乾旱 有望通過

2018-05-17 14:48

加州檢察長 貝西拉民調領先

2018-05-17 14:48

【州長選戰】入學招生政策 迴避族裔差距問題

2018-05-17 14:47

【州長選戰】保障高等教育 三候選人拚政見

2018-05-17 14:46

加州婦女組織 力挺江俊輝

2018-05-17 14:45

影／聖蓋博大火 華人商家付之一炬

2018-05-17 14:44

332名淫醫受害者 密州大賠5億…擬停聘教員、漲學費

2018-05-17 14:43

松柏大廈慶老人月 陳倩雯允爭經費

2018-05-17 14:42

紐約設女性平權網 市長夫人盼帶來「權力改變」

2018-05-17 14:41

黃頤銘爭亞裔平權 「不必被喜歡 只需被看到」

2018-05-17 14:40

紐大畢業典禮 滴滴出行總裁柳青獲榮譽博士

2018-05-17 14:39

陳夢竹 代表上海紐大234名畢業生領學位證

2018-05-17 14:37

哥大1.5萬學子畢業 校長勉包容開放

2018-05-17 14:36

哥大華裔畢業生揚帆啟航 用知識改變世界

2018-05-17 14:35

不只390萬！ 財務報表批露 川普付艷星750萬封口費

2018-05-17 14:17

美參院 認定俄國干預大選

2018-05-17 14:14

賓州眾議員 有望打破男性獨霸局面

2018-05-17 14:14

狼醫性侵案 密州大賠150億

2018-05-17 14:11

影／天使還是飛蛾？監視器畫面網路瘋傳

2018-05-17 12:56

改革學校教育 蓋茲捐4400萬

2018-05-17 12:55

北卡教師上街爭加薪 三分之二學童停課

2018-05-17 12:53

課用品不夠 教師得自掏腰包

2018-05-17 12:51

暗批川普愛說謊誇大 提勒森：美陷道德誠信危機

2018-05-17 12:47

不只13萬…川普付艷星封口費竟有這麼多！

2018-05-17 12:46

律師柯恩斂財風波延燒／傳自誇行賄…卡達投資人曾赴川普大樓

2018-05-17 12:45

通俄門參院報告／忘了、不清楚… 小唐納作證 多避重就輕

2018-05-17 12:43

通俄門參院報告／川普長子小唐納密會俄律師 欲黑柯林頓

2018-05-17 12:42

員工中位年薪21萬 Vertex製藥高薪冠全美

2018-05-17 12:14
看更多

熱門文章

影／不滿餐廳不借廁所 加拿大女當眾拉屎往櫃台甩

2018-05-17 09:42

如何「把俄國妹」？阿根廷足協「誤發」教學手冊

2018-05-17 09:36

美股、美債、黃金齊跌 這反常現象透露什麼訊息？

2018-05-16 20:48

穿黃金胸罩日本機場落網 3台女被判有罪

2018-05-16 17:59

巨型恐龍如何孵蛋而不把蛋壓碎？ 日本學者有解

2018-05-17 00:08

把移民趕出美國 川普：一些移民是畜牲

2018-05-17 09:27

「得友如此何需敵人」 圖斯克痛批川普

2018-05-17 02:21

影／白人男子出言辱穆斯林女 咖啡店這麼做被網友讚爆

2018-05-16 18:05

【重磅快評】川金會即使難產 北京仍獨贏

2018-05-17 12:54

美中貿易談判 傳唯獨排除反中親台白宮顧問納瓦羅

2018-05-17 07:29

影／獲馬國元首全面特赦 安華不急接棒馬哈迪

2018-05-16 17:54

厄瓜多砸上億台幣 監視維基創辦人亞桑傑

2018-05-16 23:32

蝦皮母集團財報 首季虧64億

2018-05-17 00:53

股神大買蘋果股票 法人拚命丟

2018-05-17 00:08

川金會未定 北韓為何痛批去核「利比亞模式」？

2018-05-17 11:29

「更大貿易協議的一部分」　川普再為自己幫助中興辯護

2018-05-16 22:13

坦承川金峰會仍不確定 川普順其自然

2018-05-17 02:53

美股靠零售、科技股甩利空 小型股創歷史新高

2018-05-17 06:28

安華獲特赦首場演說 批納吉讓國家民不聊生

2018-05-17 01:06

刺青師刺錯兒子名 媽媽想出一招解窘境

2018-05-17 14:54

華郵：北韓不同意短期全面去核 川普恐空手而回

2018-05-17 13:06

夏威夷火山活動加劇 噴出微波爐大小岩塊

2018-05-17 15:32

義大利擬脫歐 歐元嚇趴

2018-05-17 00:08

敗選查貪瀆 馬來西亞警方突搜納吉住處

2018-05-17 04:22

賠5億美元！ 狼醫性侵案 密州大與332被害人和解

2018-05-17 03:19

風暴襲美東北 強風吹落電線36萬人缺電

2018-05-16 22:41

全球冷氣30年增3倍 這些國家冷氣更節能

2018-05-17 12:22

杜特蒂中國保護說惹議 菲總統府滅火

2018-05-16 21:55

加航若不把台灣改回來 加國台僑醞釀杯葛

2018-05-17 15:15

CNN：特檢穆勒告知川普團隊 將不起訴川普

2018-05-17 08:54

缺中文老師？ 澳洲偏鄉學校找大陸老師視訊隔海救援

2018-05-17 09:31

良民虐殺？美軍責任：屠殺濟州島的記憶鬥爭

2018-05-17 10:16

伊朗難民母子在台就診 遭澳洲部隊強行遣返

2018-05-17 14:21

杜特蒂改口：中國大使說的 不會坐視我被推翻

2018-05-17 12:06

哈利婚禮撞期英足決賽 伴郎哥哥威廉難取捨

2018-05-16 19:18

北韓出招拉高姿態 「怕被美國予取予求」

2018-05-16 23:59

月加班184小時 日男中風亡 官方認定過勞死

2018-05-16 22:40

影／明治維新150周年 登飯盛山參拜「白虎隊」

2018-05-16 18:08

川金會生變 王毅籲美不要當和平促退者

2018-05-17 09:50

川普金正恩狂人角力 東北亞局勢仍渾沌

2018-05-17 09:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top