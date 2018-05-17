美期中選舉╱賓州「迷你版」川普 挑戰民主黨州長

2018-05-17 16:52 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合16日電



以垃圾清理事業起家的賓州州參議員魏格納(Scott Wagner)，15日在共和黨賓州州長初選中出線，將在11月期中選舉時挑戰民主黨的現任州長沃夫(Tom Wolf)，但儘管魏格納作風類似川普總統，又坐擁雄厚資金，對手沃夫仍有三大優勢，屆時魏格納能否打敗沃夫仍在未定之天。

美聯社報導，魏格納巧妙地把自己的事業特性做為競選主軸。他攻擊賓州州政府在沃夫州長的領導下，不但肆意揮霍納稅人金錢，還以法規與稅負扼殺了賓州經濟，而自己身為垃圾清理大亨，要把州政府好好清理乾淨。

魏格納於選前最後一天在家鄉約克郡(York)舉行的造勢晚會上，他說：「我的卡車都清空，準備好要出發了。」

他也指控沃夫只照顧拿錢支持自己的利益團體，例如工會，而且收了幾百萬元。魏格納說：「賓州人民應該要有位州長是站在自己這邊，他應該是與選民一起生活的人，而我就是。」

沃夫與魏格納在從政前，都是事業有成的商人，但兩人風格依然南轅北轍。

現年62歲的魏格納沒有完成大學學業，個性急躁，講話常常不經大腦就脫口而出，也因此爭議纏身，常被外界拿來與川普比較。

現年69歲的沃夫是麻省理工學院的博士，講話輕聲細語，而且要深思熟慮後才對外發言。

然而報導指出，沃夫享有三大優勢，包括民意支持度高、連任機會大、善於利用州政府體制以貫徹個人意志；此外，沃夫還擁有龐大的資金優勢，直到本月的競選資金達1400萬元，遠高於魏格納的220萬元。