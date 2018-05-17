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員工中位年薪21萬 Vertex製藥高薪冠全美

2018-05-17 12:14世界日報 記者唐嘉麗／波士頓報導

員工中位薪資21萬，Vertex公司高薪冠全美。記者唐嘉麗／攝影
員工中位薪資21萬，Vertex公司高薪冠全美。記者唐嘉麗／攝影
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波士頓環球報16日在一篇談論公司執行總裁飆高和與員工不成比例的薪資報導中，引用美國證券交易委員會的文件指出，麻州員工薪資最高的公司是Vertex製藥公司。該公司的員工的中位薪資是21萬1511元。

報導中引述華爾街日報的分析指出，Vertex平均工資是全美最高公司之一，可與中位薪資24萬430元的臉書公司相媲美。

如果覺得Vertex員工賺得多，那要再看看該公司首席執行長的收入。據報導該公司執行長雷登(Jeff Leiden ) 2017年的薪資加上獎金共拿到1720萬元，是該公司中位薪資員工的81倍之多。

Vertex公司發言人指出，波士頓生物技術公司的高薪是個事實。該公司麻州六成員工從事研究和開發工作，需有高學位和高技能。員工還獲得獎金、股票作為報酬，而波士頓生物技術公司的股票在2017年幾乎翻倍也是高收入的原因。

環球報報導中也列出其他幾家麻州大公司（不限生技業）的員工中位薪資，包括Biogen生技公司的14萬8904元，雷神(國防業)公司的14萬4589元，Eversource能源公司的12萬4959元、State Street銀行的 8萬5322元，以及TJX （服飾）公司的1萬1243元。

專家說，有關數據僅能做參考，因為各公司可能使用不同方式算出中位收入。零售業中有許多兼職員工，還有些公司雇用大量海外工人，很可能拉低數字。

薪資波士頓生技

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