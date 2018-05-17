親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
馬國60年首變天
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

高溫上看36度！吳德榮：鋒面下周三到機率高

川普陣營選前與俄律師密會 雙方均敗興

2018-05-17 05:32中央社 華盛頓16日綜合外電報導

美國總統川普於競選期間，長子小唐納在川普大樓與一俄羅斯女律師會面，盼拿到不利民主黨候選人希拉蕊．柯林頓資料。參議院司法委員會今公布小唐納證詞，顯示雙方敗興而歸。

法新社報導，由共和黨領導的參議院司法委員會，今天公布2600多頁的檔案，是委員會調查期間，小唐納（Donald Trump Jr）作證證詞的完整副本。小唐納表示，他事前並未告知父親，要在大選投票前5個月與一名和克里姆林宮有關係的律師會面。

這場2016年6月9日與俄國女律師維塞尼茨卡雅（Natalia Veselnitskaya）的會面，除小唐納外，與會者還有川普女婿庫許納（Jared Kushner）及當時的競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）。

這場會面加深外界對川普陣營與俄國勾結的疑慮，據信也是調查通俄案特別檢察官穆勒要釐清的環節。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這份2000多頁的資料雖看似沒有足以影響穆勒查案的關鍵資訊，卻完全能看出本以為能打擊希拉蕊的資料其實根本付之闕如，川普陣營有多失望與憤怒。

資料顯示，安排雙方會面者為英國的音樂公關高德史東（Rob Goldstone）。高德史東在委員會聽證時表示，他原先預期維塞尼茨卡雅會有「鐵證如山」的證據，才向小唐納力陳，無論如何應與對方見一面。

沒想到會面後，維塞尼茨卡雅非但拿不出打擊希拉蕊的資料，反而全都在講俄國遭美國依馬尼次基法案（Magnitsky Act）制裁人權不彰的事。

高德史東證稱，坐在他旁邊的庫許納邊聽就已經不悅，除表示他對維塞尼茨卡雅講的事一無所悉，還要對方「講重點」；結果維塞尼茨卡雅只是又把美國制裁俄國的事講一遍，且幾乎是逐字重覆，結果把庫許納惹得更毛。

參院司委會公布的資料顯示雙方都覺得會面搞砸了。小唐納證稱，高德史東事後向他道歉，表示「覺得浪費了他們時間」；另有證人證稱，曼納福特幾乎全程都在講手機，沒在聽維塞尼茨卡雅說話。

川普庫許納福特

相關新聞

風暴襲美東北 強風吹落電線36萬人缺電

2018-05-16 22:41

太超值！房租不到900元的曼哈頓公寓 她住了超過60年

2018-05-16 16:47

馬侃遭咒死川普這個反應 令黨內超級不滿

2018-05-16 15:04

梅蘭妮亞開刀川普沒陪伴 害他被酸爆

2018-05-16 15:04

獲民主黨人背書 CIA局長由她出任 希望濃

2018-05-16 15:03

影／夏威夷基拉韋厄火山噴發火山灰雲 發紅色警戒

2018-05-16 13:40

華女和家人賭氣失聯4年 亡父遺願急尋

2018-05-16 13:02

3亞裔基因編輯先鋒 獲哈佛商業許可

2018-05-16 12:43

川普扮中興救星 華府對中強硬派受挫

2018-05-16 12:09

華人家長息事寧人 子女易遭霸凌

2018-05-16 11:28

龐培歐宣布解除美國國務院人事凍結

2018-05-16 10:49

川普想放中興通訊一馬 美國會議員反彈

2018-05-16 10:13

傳播學院畢典 歐普拉：你們是言論守門員

2018-05-15 01:33

庫克母校演說 鼓勵畢業生拒絕現狀

2018-05-15 01:33
看更多

熱門文章

北韓副外長：美如單方面要求棄核 將取消川金會

2018-05-16 11:05

史上最難考卷！日本東大佼佼者正確率僅三成

2018-05-16 13:29

哭惹！警父因公殉職 70員警列隊迎接他重返校園

2018-05-16 11:33

加航改台灣為中國 加國稱長久立場未變

2018-05-16 08:42

為何考慮不去川金會？北韓點名白宮國安顧問波頓

2018-05-16 13:38

瀑布神秘力量？三歲童跌落瀑布卻毫髮無傷 目擊者稱「奇蹟」

2018-05-16 11:08

穿黃金胸罩日本機場落網 3台女被判有罪

2018-05-16 17:59

美股、美債、黃金齊跌 這反常現象透露什麼訊息？

2018-05-16 20:48

太超值！房租不到900元的曼哈頓公寓 她住了超過60年

2018-05-16 16:47

巨型恐龍如何孵蛋而不把蛋壓碎？ 日本學者有解

2018-05-17 00:08

影／白人男子出言辱穆斯林女 咖啡店這麼做被網友讚爆

2018-05-16 18:05

北韓取消兩韓會談 南韓表遺憾並要找出真正理由

2018-05-16 10:38

自製布朗尼送離職員工 女子竟在裡面摻瀉藥

2018-05-16 16:40

北韓突取消兩韓會談 川金會也恐生變

2018-05-16 14:16

隱藏版「安妮日記」談性和黃色笑話 拜科技重見天日

2018-05-16 09:02

影／獲馬國元首全面特赦 安華不急接棒馬哈迪

2018-05-16 17:54

金與正挺八月肚出席平昌冬奧 在南北韓峰會前產子

2018-05-16 13:52

「得友如此何需敵人」 圖斯克痛批川普

2018-05-17 02:21

厄瓜多砸上億台幣 監視維基創辦人亞桑傑

2018-05-16 23:32

安華獲釋！ 大批支持群眾醫院外迎接

2018-05-16 12:10

安華今獲釋 中午會見馬來西亞最高元首

2018-05-16 11:31

馬侃遭咒死川普這個反應 令黨內超級不滿

2018-05-16 15:04

「更大貿易協議的一部分」　川普再為自己幫助中興辯護

2018-05-16 22:13

自然學界首例！ 罕見雙頭連體鹿解剖照曝光

2018-05-16 14:51

加航官網去台灣改中國 網諷不妨改名為Air Chinada

2018-05-16 10:49

影／夏威夷基拉韋厄火山噴發火山灰雲 發紅色警戒

2018-05-16 13:40

安華獲釋！ 馬哈迪不讓位：留任大馬總理1、2年

2018-05-16 14:36

亞洲人嗜吃鮭魚程度 中國居冠台灣第2

2018-05-16 13:14

通膨前景拉高升息預期 美股三大指數全面挫跌

2018-05-16 07:44

加薩流血衝突 土耳其和以色列互逐使節

2018-05-16 08:48

影／北韓副外長：美若強求去核 「川金會」就別辦了

2018-05-16 13:49

風暴襲美東北 強風吹落電線36萬人缺電

2018-05-16 22:41

白宮：知悉平壤取消兩韓會談

2018-05-16 08:37

梅蘭妮亞開刀川普沒陪伴 害他被酸爆

2018-05-16 15:04

印媒拒中扭曲史實 介紹國軍蘭伽公墓

2018-05-16 12:12

川普想放中興通訊一馬 美國會議員反彈

2018-05-16 10:13

龐培歐宣布解除美國國務院人事凍結

2018-05-16 10:49

川普扮中興救星 華府對中強硬派受挫

2018-05-16 12:09

安華獲特赦首場演說 批納吉讓國家民不聊生

2018-05-17 01:06

華女和家人賭氣失聯4年 亡父遺願急尋

2018-05-16 13:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top