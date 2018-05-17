川普陣營選前與俄律師密會 雙方均敗興

2018-05-17 05:32 中央社 華盛頓16日綜合外電報導



美國總統川普於競選期間，長子小唐納在川普大樓與一俄羅斯女律師會面，盼拿到不利民主黨候選人希拉蕊．柯林頓資料。參議院司法委員會今公布小唐納證詞，顯示雙方敗興而歸。

法新社報導，由共和黨領導的參議院司法委員會，今天公布2600多頁的檔案，是委員會調查期間，小唐納（Donald Trump Jr）作證證詞的完整副本。小唐納表示，他事前並未告知父親，要在大選投票前5個月與一名和克里姆林宮有關係的律師會面。

這場2016年6月9日與俄國女律師維塞尼茨卡雅（Natalia Veselnitskaya）的會面，除小唐納外，與會者還有川普女婿庫許納（Jared Kushner）及當時的競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）。

這場會面加深外界對川普陣營與俄國勾結的疑慮，據信也是調查通俄案特別檢察官穆勒要釐清的環節。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這份2000多頁的資料雖看似沒有足以影響穆勒查案的關鍵資訊，卻完全能看出本以為能打擊希拉蕊的資料其實根本付之闕如，川普陣營有多失望與憤怒。

資料顯示，安排雙方會面者為英國的音樂公關高德史東（Rob Goldstone）。高德史東在委員會聽證時表示，他原先預期維塞尼茨卡雅會有「鐵證如山」的證據，才向小唐納力陳，無論如何應與對方見一面。

沒想到會面後，維塞尼茨卡雅非但拿不出打擊希拉蕊的資料，反而全都在講俄國遭美國依馬尼次基法案（Magnitsky Act）制裁人權不彰的事。

高德史東證稱，坐在他旁邊的庫許納邊聽就已經不悅，除表示他對維塞尼茨卡雅講的事一無所悉，還要對方「講重點」；結果維塞尼茨卡雅只是又把美國制裁俄國的事講一遍，且幾乎是逐字重覆，結果把庫許納惹得更毛。

參院司委會公布的資料顯示雙方都覺得會面搞砸了。小唐納證稱，高德史東事後向他道歉，表示「覺得浪費了他們時間」；另有證人證稱，曼納福特幾乎全程都在講手機，沒在聽維塞尼茨卡雅說話。