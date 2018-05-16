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蓬佩奧解人事凍結令 美國務院可增聘人手

2018-05-16 22:41中央社 華盛頓15日綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧今天宣布解除人事凍結令，前任國務卿提勒森即是因為下令凍結人事而不得人心。

法新社報導，蓬佩奧（Mike Pompeo）透過簡訊向國務院職員宣布這項決定，並將在明天與他們舉行閉門會議。

美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）告訴記者：「如此一來，國務院大樓上下今天都感到歡欣鼓舞。」

她指出：「對許多想在國務院工作的人來說，一旦聽到『抱歉，我們沒有開缺』，會是多麼地沮喪。」

美國國務院在華府及海外250個館處共聘用7萬多人。如今國會已通過相關經費，國務院可聘滿經費允許的人手。

勢力強大、代表外交人員的美國外交協會（American Foreign Service Association）表示：「外交是美國國家安全手段中，至關重要的一環，很高興看到國會及政府間有這項明確共識。」

前國務卿提勒森（Rex Tillerson）曾任石油大廠埃克森美孚公司（ExxonMobil）執行長，是位政壇新手。

為對國務院進行大刀闊斧的改革，提勒森強制凍結人事，但改革仍告失敗。

當時他要求削減國務院近30%的預算，以配合川普的軍費優先政策。

但美國國會認為，外交官正在應對全球若干危機，大刪外交預算是危險之舉，因此對提勒森的主張未予支持。

國務院提勒森軍費

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