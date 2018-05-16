馬侃遭咒死 川普這個反應 令黨內超級不滿

2018-05-16 15:04 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合15日電



共和黨在國會參院的多數優勢岌岌可危，正需要在11月期中選舉前營造團結氣勢，但川普總統15日參加共和黨參議員的午餐會時，全程未提到目前被腦癌所苦的共和黨大老、參院外交委員會主席馬侃(John McCain)，也沒有為上周白宮助理對馬侃的不敬言語緩頰，使部分同黨參議員大為不滿。

參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McDonnell)說：「說了這番話的人，應該要出來公開道歉。」

現年81歲的馬侃，去年7月被診斷出罹患了腦癌中死亡率最高的神經膠質母細胞瘤(glioblastoma)，而他之前曾呼籲國會同僚反對中情局長提名人哈斯柏的人事案，令白宮暗中不樂。馬侃參議員被視為黨內溫和派立場，與川普總統政見立場格格不入，私下、公開都毫不掩飾厭惡批評，馬侃日前更公開表示自己葬禮絕不會邀請川普總統參加。

沒想到上周傳出，白宮聯絡室特別助理凱莉．沙德勒(Kelly Sadler)在白宮幕僚一次閉門會議中指出，不必理會馬侃的意見，「反正他都快死了」。這項不公開的談話，被其中與會者曝料，造成風波。多方要求白宮道歉，但白宮置之不理。

報導指出，沙德勒已經向馬侃家人私下道歉，但馬侃女兒要求她公開道歉，對此白宮僅表示已內部處理這起事件，惟不願透露處理方式。白宮立場是重點是誰洩出內部談話，而非談話內容。

南達科他州共和黨參議員熊恩(John Thune)在15日說：「真正聰明的做法，是五天前就要出來道歉，在事情還沒有鬧大時就平息。」

報導也提到，15日在川普與共和黨參議員的午餐會上，大家都很「識相」不主動提到這件事，但川普14日曾發推文表示，他要找出白宮內部是誰洩漏了沙德勒在閉門會議中的發言，這讓許多同黨參議員頗為不安。