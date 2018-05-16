梅蘭妮亞開刀 川普沒做這件事 害他被酸爆

2018-05-16 15:04 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



川普與梅蘭妮亞。美聯社 分享 facebook

第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)14日上午因為腎臟問題接受栓塞手術；川普總統15日表示，梅蘭妮亞的腎臟治療相當成功，預料幾天內就可出院。

不過，第一夫人開刀時川普總統並沒有在醫院陪伴，引來推特網友議論紛紛。知名電視評論員兼作家艾咪．西斯坎德(Amy Siskind)便透過推特發布川普14日上午的白宮行程，並揶揄道川普「真忙」。

梅蘭妮亞透過白宮助理在美東時間14日下午3時11分發布電郵對媒體宣布，「第一夫人因為某些腎臟良性狀況住院動手術」。在消息公布之前，梅蘭妮亞開刀的事實一直保密得滴水不漏。

川普15日推文說：「我們了不起的第一夫人情況真的很好，兩到三天就可以出院。感謝各位這麼關愛和支持。」

不過，48歲的梅蘭妮亞開刀時，川普並沒有全程在醫院陪伴，引起網友議論紛紛。

女權團體「新議程」(The New Agenda)創辦人、知名電視評論員兼作家西斯坎德發表推文，附上白宮公布的川普14日行程；西斯坎德在推文中指出：「第一夫人梅蘭妮亞今天開刀，但川普卻沒陪著她，因為他周一行程很忙。」

民主黨政治顧問阿拉沃希斯(John Aravosis)也在14日發表推文寫道，梅蘭妮亞腎臟開刀，狀況嚴重到本周之內都必須住院休養，但完全沒有任何跡象顯示川普在她開刀期間有在醫院陪同或探視。阿拉沃希斯推文中也加註：「母親節快樂！」