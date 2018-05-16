獲民主黨人背書 CIA局長由她出任 希望濃

2018-05-16 15:03 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ╱綜合15日電



中央情報局(CIA)局長提名人吉娜．哈斯柏(Gina Haspel)。美聯社 分享 facebook

中央情報局(CIA)局長提名人吉娜．哈斯柏(Gina Haspel)15日承認對恐怖分子刑求，會損及美國的國際地位與形象後，先後獲得國會參院情報委員會民主黨籍的副主席華納(Mark Warner)和另外兩位民主黨議員的支持，出任局長的機會增加。

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)15日說，他預料參院全體本周將通過哈斯柏的任命。

「華爾街日報」報導，在華納發表支持哈斯柏的聲明後不久，另外兩名參院的民主黨議員，北達科他州的海蒂．海特坎普(Heidi Heitkamp)和佛州的納爾遜(Bill Nelson)也宣布支持她的任命。

他們的背書使支持哈斯柏的民主黨參議員增至五人，讓她在參院得到額外的喘息空間；截至15日，她只有微弱的領先優勢。大多數共和黨人預料支持她，而民主黨人剛好相反。她需要過半數議員支持，任命才過關。

在共和黨這一邊，在越戰期間被俘而遭受酷刑的國會參議員馬侃(John McCain)，就刑求計畫反對她的任命，並呼籲參院拒絕她。參議員保羅(Rand Paul)曾表示會反對哈斯柏，而在未公開表態的議員中，猶他州的李麥克(Mike Lee)15日表示支持她。

哈斯柏在給華納的信中說，九一一後用於索取恐怖分子嫌犯情報的刑求計畫，「最終損害我們的人員和世界地位」。

她說，刑求計畫不是中情局應採取的手段，美國必須成為世界各國的榜樣，而她支持這一點。川普提名哈斯柏接替出任國務卿的龐培歐，確認聽證期間，她一直面對兩黨刁難。