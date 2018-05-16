老婆開刀沒陪著 川普挨批

2018-05-16 01:09 世界日報 記者顏伶如/綜合報導



川普總統和第一夫人梅蘭妮亞。 歐新社 分享 facebook

美國第一夫人梅蘭妮亞14日上午因為腎臟問題接受栓塞手術，她開刀時川普總統並沒有在醫院陪伴，引來推特網友議論紛紛。知名電視評論員兼作家艾咪‧西斯坎德（Amy Siskind）便透過推特發布川普14日上午的白宮行程，並揶揄道川普「真忙」。

First Lady Melania Trump had surgery today, but @realDonaldTrump didn’t come with her because of his busy Monday schedule. pic.twitter.com/dvSs3akNjO — Amy Siskind (@Amy_Siskind) 2018年5月14日

梅蘭妮亞透過白宮助理在美東時間14日下午3時11分發布電郵對媒體宣布，第一夫人因為某些腎臟良性狀況住院動手術。在消息公布之前，梅蘭妮亞開刀的事實一直保密得滴水不漏。

川普14日從白宮搭乘直昇機赴華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Centre）探視妻子之前，推特發文寫道「手術順利成功」，梅蘭妮亞「精神很好」，並對所有民眾的祝福與慰問表示感謝。

Our great First Lady is doing really well. Will be leaving hospital in 2 or 3 days. Thank you for so much love and support! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年5月15日

不過，48歲的梅蘭妮亞開刀時，川普並沒有全程在醫院陪伴，引起網友議論紛紛。

女權團體「新議程」（The New Agenda）創辦人、知名電視評論員兼作家西斯坎德14日發表推文，附上白宮公布的川普當天行程，上午11時在橢圓形辦公室聽取例行情資簡報，中午12時30分與副總統潘斯共進午餐，下午1時30分則有白宮副發言人夏哈（Raj Shah）媒體簡報。

西斯坎德在推文中指出：「第一夫人梅蘭妮亞今天開刀，但川普卻沒陪著她，因為他周一行程很忙。」

民主黨政治顧問阿拉沃希斯（John Aravosis）也在14日發表推文寫道，梅蘭妮亞腎臟開刀，狀況嚴重到本周之內都必須住院休養，但完全沒有任何跡象顯示川普在她開刀期間有在醫院陪同或探視。阿拉沃希斯推文中也加註：「母親節快樂！」

Melania Trump has reportedly undergone kidney surgery. It’s serious enough that she’s staying in the hospital all week. And there is zero indication that Trump was there for the surgery, or even visited her yet. CNN postulated that he may go by tonight.



Happy Mother’s Day! — John Aravosis (@aravosis) 2018年5月14日

根據媒體報導，川普搭乘的直昇機是在14日下午5時18分降落於華特里德國家軍事醫學中心。由於天候不佳，川普回程並未搭乘直昇機，總統車隊在6時30分離開醫院。