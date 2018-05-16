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老婆開刀沒陪著 川普挨批

2018-05-16 01:09世界日報 記者顏伶如/綜合報導

川普總統和第一夫人梅蘭妮亞。 歐新社
川普總統和第一夫人梅蘭妮亞。 歐新社
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美國第一夫人梅蘭妮亞14日上午因為腎臟問題接受栓塞手術，她開刀時川普總統並沒有在醫院陪伴，引來推特網友議論紛紛。知名電視評論員兼作家艾咪‧西斯坎德（Amy Siskind）便透過推特發布川普14日上午的白宮行程，並揶揄道川普「真忙」。

梅蘭妮亞透過白宮助理在美東時間14日下午3時11分發布電郵對媒體宣布，第一夫人因為某些腎臟良性狀況住院動手術。在消息公布之前，梅蘭妮亞開刀的事實一直保密得滴水不漏。

川普14日從白宮搭乘直昇機赴華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Centre）探視妻子之前，推特發文寫道「手術順利成功」，梅蘭妮亞「精神很好」，並對所有民眾的祝福與慰問表示感謝。

不過，48歲的梅蘭妮亞開刀時，川普並沒有全程在醫院陪伴，引起網友議論紛紛。

女權團體「新議程」（The New Agenda）創辦人、知名電視評論員兼作家西斯坎德14日發表推文，附上白宮公布的川普當天行程，上午11時在橢圓形辦公室聽取例行情資簡報，中午12時30分與副總統潘斯共進午餐，下午1時30分則有白宮副發言人夏哈（Raj Shah）媒體簡報。

西斯坎德在推文中指出：「第一夫人梅蘭妮亞今天開刀，但川普卻沒陪著她，因為他周一行程很忙。」

民主黨政治顧問阿拉沃希斯（John Aravosis）也在14日發表推文寫道，梅蘭妮亞腎臟開刀，狀況嚴重到本周之內都必須住院休養，但完全沒有任何跡象顯示川普在她開刀期間有在醫院陪同或探視。阿拉沃希斯推文中也加註：「母親節快樂！」

根據媒體報導，川普搭乘的直昇機是在14日下午5時18分降落於華特里德國家軍事醫學中心。由於天候不佳，川普回程並未搭乘直昇機，總統車隊在6時30分離開醫院。

川普梅蘭妮亞白宮手術第一夫人

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