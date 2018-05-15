川普：梅蘭妮亞狀況好 幾天內就可出院

2018-05-15 22:54 中央社 華盛頓15日綜合外電報導



美國第一夫人梅蘭妮亞。美聯社 分享 facebook

美國總統川普今天表示，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）接受成功的腎臟治療後，「情況真的很好」，幾天內就可出院。

助理表示，梅蘭妮亞因為「良性」腎臟疾病住院，昨天上午接受手術。

川普推文說：「我們了不起的第一夫人情況真的很好。2或3天就可以出院。感謝各位這麼關愛和支持。」

梅蘭尼亞的辦公室發言人葛里向（StephanieGrisham）說，48歲的梅蘭妮亞接受的是腎臟疾病的栓塞治療。

栓塞治療最常用於切斷血液流向腫瘤或增生組織。接受治療後通常須在醫院過夜，以緩和疼痛。