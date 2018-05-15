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洩密案判四個月 黃國昌：馬得了便宜還賣乖

屋崙非裔遭警察槍殺 母誓言討回公道

2018-05-15 16:18世界日報 記者劉先進╱屋崙報導

美國屋崙28歲的非裔男子廷德爾（Shaleem Tindle）在今年1月3日與人搏鬥中遭捷運警員馬特烏（Joseph Mateu）槍殺。廷德爾的母親瑞德（Yolanda Banks Reed）14日與支持者一起抗議，聲稱警員謀殺自己的孩子，他們一定會抗爭到底，為兒子討回公道。

14日中午，數十人站在阿拉米達縣高等法院門口，舉著廷德爾的照片，希望司法機構主持正義。瑞德說，14日是廷德爾的生日，「我想告訴兒子，我永遠愛你，我知道，你正在天上看著我們，我們也不會放棄追查真相和尋求正義。」

瑞德說，為了被謀殺的孩子，如此多人聚集在一起， 「如果你想讓事情有所進展，從警局、市府律師到司法機構都要有所改變。」

當初事發地為靠近西屋崙捷運站的7街1400街區。根據警方公布的隨身錄像，警員馬特烏先是聽到疑似槍擊聲，隨後乘客警告說，附近有槍擊發生。他開始大叫，「在哪裡？哪裡？」並一陣狂奔，還拔出槍。

在七街的人行道上，只見兩人扭打在一起。馬特烏多次喊道，「讓我看看你的手。」馬特烏沒有聲明自己是警員。打架的雙方沒有聽從這個指令。他隨即在數秒鐘內對著廷德爾開了三槍。錄像顯示，他開槍前沒有暫停，也沒嘗試任何減少武器射擊的方法。廷德爾在後背中槍後舉起了雙手。其他警員很快趕到現場。但發現兩人手中空空如也，不過錄像顯示地上有槍。廷德爾後來在屋崙高地醫院傷重不治。

民權律師布瑞斯（John Burris）在2月13日的一項法律訴訟中說，廷德爾在被槍殺時手中沒有槍枝。不過布瑞斯確認，廷德爾先開槍打了一人，但那人又解除了他的武裝。此前一位家人的朋友說，一男子曾對廷德爾和家人進行口頭侮辱，所以才發生了槍擊事件。

2003年5月，馬特烏被聘為捷運警局的社區服務助理，2007年11月宣誓就職，並於2010年1月晉升為高級警官。槍擊事件後他最初被安排有薪行政假期，但在兩周後被允許恢復工作。

槍擊捷運

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