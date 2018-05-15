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藉捐款侵犯學術自由？美國喬治梅森大學孔院遭點名

2018-05-15 11:31世界日報 特派員許惠敏／華盛頓報導

美國喬治梅森大學位於北維費爾法克斯郡，孔子學院成立近十年，提供課程包括太極、書法...
美國喬治梅森大學位於北維費爾法克斯郡，孔子學院成立近十年，提供課程包括太極、書法、中華語言文化課程與師資培訓等。(圖／費郡經濟發展局提供)
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美國維州州立喬治梅森大學(George Mason U.)最近被媒體揭發接受極右派寇許基金會（Charles Koch Foundation）的數千萬美元捐款後，影響該大學教授評鑑與計畫撥款，已侵犯學術自由；全美學者協會（National Association of Scholars）主席伍德（Peter Wood）日前致函喬大校長，呼籲徹底調查該校孔子學院、檢討獻金政策和進行中之合約，並最終將孔子學院關閉。

這封致校長凱布瑞拉(Angel Cabrera)的信中指出， 高等教育期刊(The Chronicle of Higher Education)曾報導，寇許基金會的捐獻導致喬大釋出部分學術權限，致使喬大開始檢討目前的捐獻政策；信中表示，孔子學院是中國大學與中國政府官方成立的夥伴計畫，與寇許基金會「有條件式」(strings attached)校園捐獻，都啟人疑竇。

自從美國FBI局長雷伊（Christophe Wray）在美參議院情報委員會作證時，表達對孔子學院和中國政府利用美國大學開放教育進行滲透的擔憂，國會參議員魯比歐（Marco Rubio）、德州兩眾議員麥考爾(Michael McCaul)和庫勒(Henry Cuellar )都對孔子學院撂下重話。兩眾議員說，孔子學院和中國政府支持的中美交流基金會(China-United States Exchange Foundation)等組織，旨在傳播有利中國的政治議程、壓制學術辯論，並竊取重要的學術研究。

「全美學者協會」稱，該協會鎖定12家孔子學院進行案例研究，名為「外包到中國 : 孔子學院與美國高等教育的軟實力」的調查發現 ，孔子學院由中國政府漢辦管理，由漢辦考核孔子學院的表現、影響教師的聘用，「我們還發現，漢辦設有孔子學院合格教師資庫」，美國大學對於漢辦推薦的教師沒有否決權力，這比寇許基金會(對學術自由)的影響程度更大。

協會以「不透明」形容喬治梅森大學孔子學院，宣稱兩方的合作意向書並未向公眾公開，同時，協會向喬大孔院中方院長高青索取一份合作意向書副本也遭拒，宣稱應向喬大行政主管索取，該協會轉向喬大法律辦公室提出請求，至今仍未收到回覆。

本報致電喬大孔子學院詢問，該辦公室人員稱，該校孔子學院運作照常，至於是否收到「全美學者協會」會長對該孔院的質疑和關閉孔院的呼籲，截稿前都未收到該孔院中美兩院長的電郵回覆。

孔子學院華盛頓

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