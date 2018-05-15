美最高法院裁定：州政府可讓運動博奕合法化

2018-05-15 00:49 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



美國最高法院14日裁定，各州政府可讓運動博奕合法化，這個判決推翻了1992年所通過、旨在禁止州政府讓運動博彩合法上路的聯邦法律。

美國最高法院14日裁定，各州政府可讓運動博奕合法化。路透 分享 facebook

最高法院大法官是以6票贊成對3票反對的比數，表決通過這項裁定。對於包括新澤西州在內等州，如此結果被視為具有利多效果的重大勝利，因為這些州長期以來一直想要讓運動博奕能夠合法化，以便刺激觀光，並且增加州政府稅收。

在判決書中，最高法院指出，禁止各州讓運動博彩合法化的聯邦法律，違反了美國憲法精神，也就是聯邦政府不得控制州政府的政策；聯邦政府強迫各州政府必須訂訂州法禁止運動博彩，明顯違憲。

大法官阿利托（Samuel Alito）在意見書中寫道：「運動博彩的立法過程裡，需要有重要的政策選擇，但這個選擇該怎麼選，並不是由我們來決定。國會可以直接規範運動博彩，但如果國會決定不這麼做，每個州就能夠自由作主。」

就在最高法院宣判之後，知名賭場娛集團「凱薩娛樂」（Caesars Entertainment）的股價便應聲上漲約6%。運動遊戲業者DraftKings則宣布打算進軍運動博奕市場。

德州大學（University of Texas）法學院教授范拉德克（Steve Vladeck）14日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時說，最高法院今天的宣判等於為各州政府排除障礙，讓州政府可以自行決定要不要讓運動博奕合法化，以及要不要推翻1992年的聯邦法條，讓內華達州不再繼續壟斷運彩市場。

范拉德克分析，接下來的問題關鍵在於國會是否放手讓各州自行作主，還是會設法針對運動博彩訂定某種聯邦法規。

2011年，新澤西洲選民公投通過讓運動博奕合法化，以便在經濟不景氣的大環境下振興賭場業。不過，新澤西州的這項州法卻遭到許多職業體育聯盟以及全美大學體育聯盟（NCAA）的反對，理由是1992年通過的聯邦法律禁止州政府讓運彩合法化。