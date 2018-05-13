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法官指太具侵入性「入境搜手機違憲」聯邦法院立案查

2018-05-13 15:05世界日報 記者胡玉立／綜合報導

聯邦法官日前裁定一項挑戰川普政府現行邊境檢查政策的法律訴訟案成立；該案指控邊防檢查人員沒收和查看旅客手機的作法，可能違反憲法第一和第四修正案。

聯邦地區法官狄妮絲‧卡斯柏（Denise J. Casper）表示，雖然政府有權在未取得搜索許可情況下查看旅客財物，但手機恐算例外，因為手機內存有的個人資料量之大，遠超過開國元勳所能想像。

卡斯柏提到了2014年最高法院做出的歷史性判例：警方在逮捕過程中不能主動搜查手機；她認為此例可能也適用在邊界搜查旅客方面。

「搜索電子設備， 顯然比搜索個人要來得更具侵入性。」卡斯柏在裁決書中寫道。

對國土安全部來說，卡斯柏的裁決將帶來很多法律上的麻煩。因為該部強調，允許邊防人員未取得搜索許可仍能搜查可疑人士，至關重要。

根據美國海關和邊境保護局數據，在邊界搜查電子裝備的數量快速增長，從2016年到2017年一下子升高了五成。去年約有3萬200個電子設備遭到搜查。

國土安全部今年稍早宣布，禁止邊防人員使用他人手機進入雲端，獲取信息；但根據現行準則，任何邊防檢查人員都可以依據自己的預感進行「基本」檢索，包括查看通話紀錄、照片等；也可在無搜索令、但對犯罪活動有合理懷疑的情況下，下載所有資料。已有11人針對該政策在麻州聯邦法院提出訴訟。

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