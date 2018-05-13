暗示阻AT&T併時代華納 律師言論又傷了川普

2018-05-13 13:55 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合12日電



川普總統的律師朱利安尼(Rudolph Giuliani)12日再爆傷害性言論，暗示川普總統並未涉入司法部禁止封殺AT&T收購時代華納(Time Warner)的交易，與稍早前的說法矛盾。

朱利安尼12日接受國家廣播公司新聞網(NBC News)訪問時說：「我要澄清，總統並未干預。」

朱利安尼日前告訴哈芬頓郵報說，川普本人涉入AT&T與時代華納併購案。他當時說：「總統反對併購，他們並未取得預期成果。」AT&T主要說客昆恩(Bob Quinn)則說，柯恩並未遊說他們。

AT&T於11日宣布昆恩退休，並在內部備忘錄中寫道，雇用昆恩是個「重大錯誤」。知情人士透露，昆恩退休「顯然與此情況相關」。

曾任紐約市長的朱利安尼12日說，川普並未涉入柯恩(Michael Cohen)與AT&T的諮詢協議。AT&T支付最近成為川普私人律師的柯恩60萬元，以「洞察」川普對此併購案的想法。朱利安尼說：「他(川普)對於付給柯恩的款項並不知情。」

朱利安尼表示，川普稱「不清楚」柯恩對於他就商業合約的影響，柯恩「顯然從未遊說」他，且川普「不喜歡遊說，也不需要」。

川普就任以來，柯恩就常與川普聯繫，但朱利安尼稱兩人對話內容「全是政治」，稍早之前可能是關於俄羅斯干預美國大選的調查。

柯恩支付兩名宣稱與川普有染的女性封口費，面臨聯邦檢察官調查。朱利安尼說，川普關心柯恩的狀況，但雙方律師都認為兩人目前別聯絡比較好。

另外，朱利安尼說川普將暫時擱置特檢辦公室就通俄門調查的可能訪談，留心更重要的議題，包括遭北韓羈押獲釋的三名美國人等。他說，川普團隊希望下周決定總統是否接受特檢訪問，若同意訪談，日期將安排在川普(下月12日)會晤北韓領導人金正恩之後。