火山將再爆 夏威夷恐出現更具毀滅性熔岩流

2018-05-13 00:24 中央社 夏威夷帕霍阿12日綜合外電報導



夏威夷大島幾勞亞火山近日噴發，岩漿摧毀當地數十棟民房。科學家警告，幾勞亞火山可能在未來幾天或幾周噴發。 美聯社 分享 facebook

夏威夷大島幾勞亞火山近日噴發，滲流而出的岩漿已摧毀當地數十棟民房，迫使數千人撤離。科學家今天警告，大島恐怕即將出現更具毀滅性的熔岩流，構成更大威脅。

路透社報導，夏威夷火山觀測站（Hawaiian Volcano Observatory）主任科學家尼爾（Tina Neal）指出，隨著幾勞亞（Kilauea）火山口的熔岩湖逐漸枯竭，岩漿正在地表下流動，隨時可能噴出，形成大規模、快速移動且溫度極高的熔岩流，並釋出更強的有毒氣體。

尼爾在視訊會議上表示：「一旦新一批溫度更高、含有更多氣體的岩漿躥出地表，可能將出現更大規模、更頻繁的火山噴發。」

幾勞亞火山是全球最活躍的火山之一，8天前開始噴發後，山的東側已出現15個大型裂洞或裂縫。

未來幾天或幾週內，幾勞亞火山還可能再度出現一連串激烈噴發，這會形成巨大的火山煙霧，還可能噴出像小型汽車一樣大的岩礫。

地質學家預料，新的熔岩噴發可能出現在災情最嚴重的雷拉尼莊園（Leilani Estates）地區內部或附近。這個地區位在希羅（Hilo）南方約32公里的普那（Puna）區東南部，當地已有27棟民宅被毀，1900位居民也全數撤離。