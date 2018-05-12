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川普召見汽車大廠主管 要求加強在美生產

2018-05-12 17:38中央社 華盛頓11日綜合外電報導

美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社
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美國總統川普今天召集全球汽車大廠的高階主管在白宮開會，要求他們提高在美國的生產。會中，川普再度批評美國與加拿大墨西哥在24年前簽署的北美自由貿易協定（NAFTA）。

法新社報導，談判代表正在設法修訂這項自貿協定的內容。汽車產業在協定中占顯著地位，而美、加、墨3國對於汽車進口免稅標準的歧見尚待化解。

川普在會議開始時說：「對美國來說，NAFTA是一場很可怕的災難。我們要看看是否能讓它變得合理。」

從他的談話，看不出來能否在下週一個關鍵時間點之前完成談判，但加拿大和墨西哥的貿易部長表示，他們關注的是協定內容，而非時間壓力。

加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）告訴記者：「談判將進行到達成良好的協定為止。」她整個星期都待在華府，與墨西哥經濟部長瓜哈爾多（Ildefonso Guajardo）和美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）會談。

美國主張，在NAFTA享有零關稅待遇的汽車當中，美國零件的比重應該增加，談判目前就卡在這個問題上，而時間所剩不多。

美國國會共和黨籍的眾院議長萊恩（Paul Ryan）表示，他需要在17日（下週四）之前取得書面協定，如此國會才能在今年批准修訂後的北美自貿協定。美國國會今年還是由共和黨控制，但11月的期中選舉過後，國會版圖有可能發生變化。

瓜哈爾多表示，貿易官員將持續討論，部長們下週也將待命繼續談判，但他警告說「我們不會因時間壓力而犧牲品質」。

川普表示，與汽車產業主管會面的目的之一是專注於「如何在美國製造更多汽車」。

他說：「我們有很強的生產能量。我們現在進口許多汽車，我們希望當中有很多是在美國生產。」

出席白宮會談的高階主管來自飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）、福特（Ford）、通用汽車（General Motors）以及外國汽車大廠BMW、賓士（Mercedes）、日產、豐田及福斯（Volkswagen）。

川普加拿大墨西哥
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