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台大不服從！實踐校長：「拔管之亂」正式進入第二階段

白宮幕僚長凱利：通俄門查太久 川普在外賓前尷尬

2018-05-12 22:03世界日報 編譯劉煥彥／綜合11日電

白宮幕僚長凱利(John Kelly)11日接受國家公共廣播電台(NPR)訪問時表示，特別檢察官穆勒(Robert Mueller)對於川普總統是否涉及通俄案的調查，讓川普每次迎接來訪外國元首時都非常尷尬，並認為這項調查拖得太久了。

凱利說：「當外國領袖來到時，像以色列總理內唐亞胡(Bibi Netanyahu)站在這裡，他自己也被調查，(這些領袖與川普)談話的開頭幾分鐘都圍繞在這些事情。」

本身也面對貪污調查的以色列總理內唐亞胡，今年3月訪美拜會川普總統。

凱利說：「這倒不見得是烏雲罩頂，但坦白說，總統是有些尷尬。」

他也說：「這件事搞太久了，卻沒有什麼實質進展，這表示對總統來說，他沒有做什麼事的。」

根據前聯邦調查局長柯米(James Comey)的證詞，川普一直把特檢官穆勒負責的通俄案調查，視為自己總統任期上的烏雲。川普在2017年5月開除柯米後，穆勒被任命為特別檢察官，接手通俄案調查。

NPR報導，川普經常把通俄案調查視為「獵巫」(witch hunt)，並一再否認有共謀及妨礙司法行為，而後者據傳是穆勒團隊正調查的另一個重點。

在凱利11日接受NPR訪問前，副總統潘斯(Mike Pence)於10日接受國家廣播公司(NBC)談話性節目「今日秀」(Today Show)訪問時就提到，特檢穆勒的調查應該收尾了。

潘斯說：「為了國家利益，我認為這項調查應該要結束了。」

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