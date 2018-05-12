平息非裔男遭逮風波 星巴克對外開放廁所

2018-05-12 10:21 中央社 華盛頓11日綜合外電報導



星巴克上個月爆出種族歧視風波，兩名沒消費但詢問能否使用廁所的非裔男子被逮捕，引發軒然大波，儼然成了星巴克的公關惡夢，如今這家連鎖咖啡商宣布將對外開放廁所。

法新社報導，非裔男子尼爾森（Rashon Nelson）和羅賓遜（Donte Robinson）4月12日在費城一家星巴克（Starbucks）被捕，引發國際社會眾怒、抗爭四起，也使美國再次沉痛省思懸而未決的種族歧視問題。

星巴克創辦人兼執行董事長舒茲（Howard Schultz）昨天告訴智庫大西洋理事會（Atlantic Council）：「我們不想變成公共廁所。但我們會即時做出正確決策，給民眾（廁所）鑰匙。」

他並堅稱：「星巴克歡迎每個人。」

舒茲說先前的政策很「寬鬆」，也就是顧客應有消費才能使用廁所，但其實是取決於店經理的判斷。

星巴克逮人案事發當天，尼爾森和羅賓遜抵達門市後，尼爾森詢問店經理能否使用洗手間，經理回答洗手間僅供消費者使用。於是尼爾森回坐，經理上前為兩人點餐，羅賓遜告訴她，他們有帶水瓶，正在等另一個人來開會。

根據費城警方公布的錄影畫面，兩人走進店門2分鐘後，經理便報警說「有人拒絕消費，卻不離開」，再過4分鐘後，警方抵店逮人。

兩人都已分別和星巴克及費城市府和解。星巴克沒有公開和解金，費城市府則同意編列20萬美元（新台幣約599萬元）預算，贊助一項試行計畫，為想成為企業家的公立高中學生提供協助。