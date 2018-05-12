親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
馬國60年首變天
美退出伊朗協議
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

比周美青還低調？侯友宜太座 「看過的人可以去買樂透」

加州校園槍擊1傷 槍手為14歲少年

平息非裔男遭逮風波 星巴克對外開放廁所

2018-05-12 10:21中央社 華盛頓11日綜合外電報導

星巴克上個月爆出種族歧視風波，兩名沒消費但詢問能否使用廁所的非裔男子被逮捕，引發軒然大波，儼然成了星巴克的公關惡夢，如今這家連鎖咖啡商宣布將對外開放廁所。

法新社報導，非裔男子尼爾森（Rashon Nelson）和羅賓遜（Donte Robinson）4月12日在費城一家星巴克（Starbucks）被捕，引發國際社會眾怒、抗爭四起，也使美國再次沉痛省思懸而未決的種族歧視問題。

星巴克創辦人兼執行董事長舒茲（Howard Schultz）昨天告訴智庫大西洋理事會（Atlantic Council）：「我們不想變成公共廁所。但我們會即時做出正確決策，給民眾（廁所）鑰匙。」

他並堅稱：「星巴克歡迎每個人。」

舒茲說先前的政策很「寬鬆」，也就是顧客應有消費才能使用廁所，但其實是取決於店經理的判斷。

星巴克逮人案事發當天，尼爾森和羅賓遜抵達門市後，尼爾森詢問店經理能否使用洗手間，經理回答洗手間僅供消費者使用。於是尼爾森回坐，經理上前為兩人點餐，羅賓遜告訴她，他們有帶水瓶，正在等另一個人來開會。

根據費城警方公布的錄影畫面，兩人走進店門2分鐘後，經理便報警說「有人拒絕消費，卻不離開」，再過4分鐘後，警方抵店逮人。

兩人都已分別和星巴克及費城市府和解。星巴克沒有公開和解金，費城市府則同意編列20萬美元（新台幣約599萬元）預算，贊助一項試行計畫，為想成為企業家的公立高中學生提供協助。

星巴克廁所
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

加州校園槍擊1傷 槍手為14歲少年

2018-05-12 09:58

美批陸「歐威爾式」謬論 崔天凱：不評論「愚蠢」言論

2018-05-12 02:37

白宮批胡言亂語 中駐美大使：不評論愚蠢談話

2018-05-12 07:54

美藥廠亂漲價 民怨四起

2018-05-12 00:03

川普又開砲 要求平抑藥價

2018-05-12 00:03

夏威夷火山噴發 當局警示防範有毒氣體

2018-05-11 18:54

馬侃若本月退休或離世 參議院共和黨緊張

2018-05-11 16:21

亞裔民主黨參選人爆炸 要搶共和黨眾院席次

2018-05-11 16:18

併購時代華納獻策 川普律師柯恩收取AT&T1786萬元

2018-05-11 16:14

4美軍尼日陣亡 調查：訓練不足、連串失誤所致

2018-05-11 16:06

保障網路交易安全 桑尼維爾警局設「面交區」

2018-05-11 15:58

西澳鄉間傳駭人槍殺血案 4童3大人亡

2018-05-11 15:25

夏威夷火山 恐數日內噴發

2018-05-11 14:20

拒赴「自由行」 陸客哭訴遭丟包加油站

2018-05-11 13:33

開會遭川普痛譙 國土安全部長傳將辭職

2018-05-11 12:58

新聞背後／夏威夷火山岩漿吞他車 他怎不心疼？

2018-05-11 12:49

為失聰士兵「做」耳朵 美陸軍醫院開創先例

2018-05-11 11:56

美國最長壽人瑞 114歲逝世

2018-05-11 11:54

富國哺乳率低 5嬰兒就有1人沒喝過母乳

2018-05-11 11:32

夏威夷火山恐數日內噴發 噴出巨石影響飛航

2018-05-11 10:03

加州聖地牙哥海灘出現「藍眼淚」夢幻美景

2018-05-11 09:23

西南航空英雄女機長：當天丈夫跟我換班

2018-05-11 09:02
看更多

熱門文章

女大生不滿被教授說褲子太短 上台報告脫到剩內衣

2018-05-11 20:50

涉貪前總理今晨搭機落跑？大馬新政府將攔下來

2018-05-12 08:33

馬國前總理納吉繼女爆料 夫妻兩人濫權貪得無厭

2018-05-11 21:07

影／這家六個女兒 為何只有她不能留長髮？

2018-05-11 11:39

FT社評：大馬變天 有機會走向台灣式民主

2018-05-11 11:29

捐卵18年後與女兒重逢 她竟是學妹還有見面之緣

2018-05-11 16:13

美批陸「歐威爾式」謬論 崔天凱：不評論「愚蠢」言論

2018-05-12 02:37

影／這局布了3個多月！美伊用APP計擒伊斯蘭國高層

2018-05-11 13:26

修憲削王權 馬哈地與大馬王室關係尷尬

2018-05-11 19:11

美朝會談將成美中朝會談？傳習近平6/12赴新加坡

2018-05-11 14:07

馬哈迪證實 安華將被特赦重返政壇

2018-05-11 13:42

退休仍須工作 南韓貧窮老人率居OECD之首

2018-05-11 17:43

澳洲驚傳槍殺血案 3大人4孩童陳屍民宅

2018-05-11 13:00

剛果爆伊波拉疫情 WHO做最壞打算

2018-05-11 18:50

飛累了？烏鴉搶走婦人信用卡 搖頭晃腦買車票

2018-05-11 17:48

泰男酒促熱舞吸睛 網友喊：好會叫！台灣快引進

2018-05-11 15:01

以色列伊朗互轟 全球領導人籲各方克制

2018-05-11 14:26

馬侃若本月退休或離世 參議院共和黨緊張

2018-05-11 16:21

4美軍尼日陣亡 調查：訓練不足、連串失誤所致

2018-05-11 16:06

新聞背後／夏威夷火山岩漿吞他車 他怎不心疼？

2018-05-11 12:49

馬來西亞總理馬哈迪：蘇丹願赦免安華

2018-05-11 13:31

破天荒！NASA送直升機到火星 挑戰地球外首飛

2018-05-12 09:02

安華特赦准了

2018-05-12 00:43

飛4800公里赴星國 考驗金正恩後勤

2018-05-11 14:12

拒赴「自由行」 陸客哭訴遭丟包加油站

2018-05-11 13:33

新加坡川金會 香格里拉酒店可能性大

2018-05-11 22:28

川普又開砲 要求平抑藥價

2018-05-12 00:03

影／川金會6月12日新加坡登場 習近平文在寅或現身

2018-05-11 13:15

新加坡國際峰會維安 廓爾喀警察團扮要角

2018-05-11 14:20

開會遭川普痛譙 國土安全部長傳將辭職

2018-05-11 12:58

梅拉比火山噴發 印尼急撤居民關閉機場

2018-05-11 14:24

影／人形機器人慢跑影片 嚇壞全人類

2018-05-12 10:01

影／肯亞水壩潰堤引發滅村 44人罹難、40人失蹤

2018-05-11 17:47

搶救核子協議 伊朗外長將旋風走訪中俄歐

2018-05-11 20:57

先天無手女孩 二度拿下手寫比賽冠軍

2018-05-11 14:22

川金會落腳新加坡 中立性與維安是主因

2018-05-11 11:37

川普退出核協議 蒲亭和梅克爾通話重申捍衛

2018-05-11 20:49

美卿龐培歐：北韓若迅速去核 美願協助經濟發展

2018-05-12 06:47

金正恩想學鄧小平 文在寅隨身碟攻心

2018-05-11 11:35

白宮批胡言亂語 中駐美大使：不評論愚蠢談話

2018-05-12 07:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top