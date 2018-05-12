加州校園槍擊1傷 槍手為14歲少年

2018-05-12 09:58 中央社 加州帕姆戴11日綜合外電報導



犯嫌已被拘禁在帕姆戴的高地高中（Highland High School）附近。 圖擷自 Daily Breeze 分享 facebook 美國洛杉磯市中心北方65公里的帕姆戴（Palmdale）一所高中發生槍擊，造成一人受傷。加州警方逮捕一名14歲涉案少年。

法新社報導，洛杉磯郡警長表示，犯嫌已被拘禁在帕姆戴的高地高中（Highland High School）附近。

警長麥唐納（Jim McDonnell）推文寫道：「警方立即回應帕姆戴槍擊案、武器已尋獲、正展開積極調查。合理確認已遏止威脅。」

警長辦公室指出，犯嫌是一名「西班牙語裔少年」，隨後確認凶器為一支步槍，是在校園外尋獲；一名少年在校內手臂中彈，已送至當地一間醫院，情況穩定。

加州媒體「每日微風報」（Daily Breeze）報導，涉案的14歲少年已在拘留所，傷者則是一名15歲少年。警長麥唐納在記者會表示，高地高中職員提供犯嫌抵達及離開校園的影像，犯嫌帶著裝有行凶步槍的袋子到校內。

麥唐納表示，犯嫌與母親衝突後離家，打電話告訴父親說拿了他的SKS步槍並對空開火。犯嫌父親隨後請一位在洛杉磯警察局（LAPD）的友人幫忙。沒有當班的警員友人隨後在學校附近找到正準備到一間商店的行凶少年，將少年逮捕後交給郡警局。

警方表示，槍擊案似為隨機犯案，但動機待查，行凶少年之前是高地高中學生，近期才轉學。麥唐納表示，少年是從學校的廁所朝外開火，約射擊10發子彈。

約半小時後，郡警局又獲報西邊約12公里的另一曼薩尼塔小學（Manzanita Elementary School）也傳槍響，警方初步調查，認為並無犯罪事證。警方表示兩地均已安全，正調查這兩起事件。