親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
馬國60年首變天
美退出伊朗協議
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

比周美青還低調？侯友宜太座 「看過的人可以去買樂透」

加州校園槍擊1傷 槍手為14歲少年

加州校園槍擊1傷 槍手為14歲少年

2018-05-12 09:58中央社 加州帕姆戴11日綜合外電報導

犯嫌已被拘禁在帕姆戴的高地高中（Highland High School）附近。...
犯嫌已被拘禁在帕姆戴的高地高中（Highland High School）附近。 圖擷自Daily Breeze
分享
美國洛杉磯市中心北方65公里的帕姆戴（Palmdale）一所高中發生槍擊，造成一人受傷。加州警方逮捕一名14歲涉案少年。

法新社報導，洛杉磯郡警長表示，犯嫌已被拘禁在帕姆戴的高地高中（Highland High School）附近。

警長麥唐納（Jim McDonnell）推文寫道：「警方立即回應帕姆戴槍擊案、武器已尋獲、正展開積極調查。合理確認已遏止威脅。」

警長辦公室指出，犯嫌是一名「西班牙語裔少年」，隨後確認凶器為一支步槍，是在校園外尋獲；一名少年在校內手臂中彈，已送至當地一間醫院，情況穩定。

加州媒體「每日微風報」（Daily Breeze）報導，涉案的14歲少年已在拘留所，傷者則是一名15歲少年。警長麥唐納在記者會表示，高地高中職員提供犯嫌抵達及離開校園的影像，犯嫌帶著裝有行凶步槍的袋子到校內。

麥唐納表示，犯嫌與母親衝突後離家，打電話告訴父親說拿了他的SKS步槍並對空開火。犯嫌父親隨後請一位在洛杉磯警察局（LAPD）的友人幫忙。沒有當班的警員友人隨後在學校附近找到正準備到一間商店的行凶少年，將少年逮捕後交給郡警局。

警方表示，槍擊案似為隨機犯案，但動機待查，行凶少年之前是高地高中學生，近期才轉學。麥唐納表示，少年是從學校的廁所朝外開火，約射擊10發子彈。

約半小時後，郡警局又獲報西邊約12公里的另一曼薩尼塔小學（Manzanita Elementary School）也傳槍響，警方初步調查，認為並無犯罪事證。警方表示兩地均已安全，正調查這兩起事件。

槍擊警察
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

美批陸「歐威爾式」謬論 崔天凱：不評論「愚蠢」言論

2018-05-12 02:37

平息非裔男遭逮風波 星巴克對外開放廁所

2018-05-12 10:21

白宮批胡言亂語 中駐美大使：不評論愚蠢談話

2018-05-12 07:54

美藥廠亂漲價 民怨四起

2018-05-12 00:03

川普又開砲 要求平抑藥價

2018-05-12 00:03

夏威夷火山噴發 當局警示防範有毒氣體

2018-05-11 18:54

馬侃若本月退休或離世 參議院共和黨緊張

2018-05-11 16:21

亞裔民主黨參選人爆炸 要搶共和黨眾院席次

2018-05-11 16:18

併購時代華納獻策 川普律師柯恩收取AT&T1786萬元

2018-05-11 16:14

4美軍尼日陣亡 調查：訓練不足、連串失誤所致

2018-05-11 16:06

保障網路交易安全 桑尼維爾警局設「面交區」

2018-05-11 15:58

西澳鄉間傳駭人槍殺血案 4童3大人亡

2018-05-11 15:25

夏威夷火山 恐數日內噴發

2018-05-11 14:20

拒赴「自由行」 陸客哭訴遭丟包加油站

2018-05-11 13:33

開會遭川普痛譙 國土安全部長傳將辭職

2018-05-11 12:58

新聞背後／夏威夷火山岩漿吞他車 他怎不心疼？

2018-05-11 12:49

為失聰士兵「做」耳朵 美陸軍醫院開創先例

2018-05-11 11:56

美國最長壽人瑞 114歲逝世

2018-05-11 11:54

富國哺乳率低 5嬰兒就有1人沒喝過母乳

2018-05-11 11:32

夏威夷火山恐數日內噴發 噴出巨石影響飛航

2018-05-11 10:03

加州聖地牙哥海灘出現「藍眼淚」夢幻美景

2018-05-11 09:23

西南航空英雄女機長：當天丈夫跟我換班

2018-05-11 09:02
看更多

熱門文章

女大生不滿被教授說褲子太短 上台報告脫到剩內衣

2018-05-11 20:50

涉貪前總理今晨搭機落跑？大馬新政府將攔下來

2018-05-12 08:33

馬國前總理納吉繼女爆料 夫妻兩人濫權貪得無厭

2018-05-11 21:07

影／這家六個女兒 為何只有她不能留長髮？

2018-05-11 11:39

FT社評：大馬變天 有機會走向台灣式民主

2018-05-11 11:29

捐卵18年後與女兒重逢 她竟是學妹還有見面之緣

2018-05-11 16:13

美批陸「歐威爾式」謬論 崔天凱：不評論「愚蠢」言論

2018-05-12 02:37

影／這局布了3個多月！美伊用APP計擒伊斯蘭國高層

2018-05-11 13:26

修憲削王權 馬哈地與大馬王室關係尷尬

2018-05-11 19:11

美朝會談將成美中朝會談？傳習近平6/12赴新加坡

2018-05-11 14:07

馬哈迪證實 安華將被特赦重返政壇

2018-05-11 13:42

退休仍須工作 南韓貧窮老人率居OECD之首

2018-05-11 17:43

澳洲驚傳槍殺血案 3大人4孩童陳屍民宅

2018-05-11 13:00

剛果爆伊波拉疫情 WHO做最壞打算

2018-05-11 18:50

飛累了？烏鴉搶走婦人信用卡 搖頭晃腦買車票

2018-05-11 17:48

泰男酒促熱舞吸睛 網友喊：好會叫！台灣快引進

2018-05-11 15:01

以色列伊朗互轟 全球領導人籲各方克制

2018-05-11 14:26

馬侃若本月退休或離世 參議院共和黨緊張

2018-05-11 16:21

4美軍尼日陣亡 調查：訓練不足、連串失誤所致

2018-05-11 16:06

新聞背後／夏威夷火山岩漿吞他車 他怎不心疼？

2018-05-11 12:49

馬來西亞總理馬哈迪：蘇丹願赦免安華

2018-05-11 13:31

破天荒！NASA送直升機到火星 挑戰地球外首飛

2018-05-12 09:02

安華特赦准了

2018-05-12 00:43

飛4800公里赴星國 考驗金正恩後勤

2018-05-11 14:12

拒赴「自由行」 陸客哭訴遭丟包加油站

2018-05-11 13:33

新加坡川金會 香格里拉酒店可能性大

2018-05-11 22:28

川普又開砲 要求平抑藥價

2018-05-12 00:03

影／川金會6月12日新加坡登場 習近平文在寅或現身

2018-05-11 13:15

新加坡國際峰會維安 廓爾喀警察團扮要角

2018-05-11 14:20

開會遭川普痛譙 國土安全部長傳將辭職

2018-05-11 12:58

梅拉比火山噴發 印尼急撤居民關閉機場

2018-05-11 14:24

影／人形機器人慢跑影片 嚇壞全人類

2018-05-12 10:01

影／肯亞水壩潰堤引發滅村 44人罹難、40人失蹤

2018-05-11 17:47

搶救核子協議 伊朗外長將旋風走訪中俄歐

2018-05-11 20:57

先天無手女孩 二度拿下手寫比賽冠軍

2018-05-11 14:22

川金會落腳新加坡 中立性與維安是主因

2018-05-11 11:37

川普退出核協議 蒲亭和梅克爾通話重申捍衛

2018-05-11 20:49

美卿龐培歐：北韓若迅速去核 美願協助經濟發展

2018-05-12 06:47

金正恩想學鄧小平 文在寅隨身碟攻心

2018-05-11 11:35

白宮批胡言亂語 中駐美大使：不評論愚蠢談話

2018-05-12 07:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top