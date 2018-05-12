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白宮批胡言亂語 中駐美大使：不評論愚蠢談話

2018-05-12 07:54中央社 華盛頓11日專電

中國駐美大使崔天凱今天說，外國企業在中國經商要尊重遵守中國法律。對於白宮批評，中國強迫美國企業展現政治正確是「歐威爾式胡言亂語」，他反譏，不評論「愚蠢談話」。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）今天舉行「美中關係40年」研討會，崔天凱在會中針對美中貿易關係，他以溫和語調，強調中國會漸進走向經濟轉型改革，且持續對外開放。

然而，會後面對記者提問，談到中國民用航空局日前發函給包括美國在內的各國航空公司，要求相關企業官網提到台灣時要加註為「中國台灣」，遭白宮點名批評中國的政治正確是「歐威爾式胡言亂語」時，崔天凱板起臉孔。

記者問，中國要求各國航空公司標註台灣的做法，對跨國企業釋出何種訊號？中國是否還是經商友善的國家？崔天凱先說，任何在中國經營的外國企業，都應尊重並遵守中國的法律，這是國際社會都同意的原則，他不想評論「任何人的任何愚蠢談話」。

問到如果美國航空公司沒有改善，中方有何行動？他則說這要問中國民航局

還有記者問崔天凱，第一時間聽到白宮批評中國是「歐威爾式胡言亂語」時，他的反應為何？中方是否已和美方交涉？他則反問記者：「你們對白宮發言人的評價如何。」

在崔天凱離去前、記者追問，中國現在要對國際社會釋出的訊息是否是「做生意前都得先談政治」，他回頭後展現嚴肅表情說：「做生意也要守規矩的、好嗎。」

研討會上，和崔天凱對談的美國前國防部長柯恩（William Cohen）則提到中國強迫美國企業技術轉移、「中國製造2025」計畫及中國言行不一、在南海軍事化等問題，都加深美國對中國的不信任，他擔憂美中陷入「修昔底德陷阱」，雙方須避免軍事衝突。

柯恩引用中國美國商會的數據指出，有高達8成美國企業認為，在中國經商比起過去「更不受歡迎」，經商環境變得不友善，他強調，美國企業不怕競爭，但競爭環境必須公平，這也是為什麼美國總統川普政府對中國的強迫技術轉移不斷表達關切。

崔天凱回應，大家都想有公平競爭，美國企業或許覺得中國企業得到補助不公平，但從中國企業角度看，他們可能認為美國的競爭才不公平，美國在各領域有許多跨國企業且發展得早，最重要的是，美元是國際準備貨幣，在國際經貿體系居主導地位，這引起柯恩開玩笑地說，中國在貿易上享有順差，賺了很多美元。

崔天凱則笑稱，美國沒鈔票印就好了，但中國需要付出勞動、做出很好產品才能賺得美元，而「美國只需有很好的印鈔機」。

崔天凱也試圖緩和美國對「中國製造2025」的疑慮，他說，這是中國的理想、目標及自我期許，對一個國家來說是自然的事，但沒有哪一個國家能在單一高科技產業獨占主導地位，「這不可能」；這是開放的世界，而「中國製造2025」不代表一定在2025年實現，這個計畫非「排他性」，也對美國企業開放。

白宮民航局南海
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