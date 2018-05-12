美批陸「歐威爾式」謬論 崔天凱：不評論「愚蠢」言論

2018-05-12 02:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



中國大陸駐美大使崔天凱11日出席華府智庫論壇。華盛頓記者張加／攝影 分享 facebook 白宮日前以「歐威爾式的謬論」形容中方對美國企業的要求，中國大陸駐美大使崔天凱11日在華府受訪表示，任何在中國大陸營運的外國公司都應該尊重並遵守中國法律；崔天凱還說，不想對任何人的「愚蠢言論」發表評論。

中國大陸民航局上個月致函美國航空公司、聯合航空公司等，要求改變其網站與文宣如何標註台灣、香港、澳門，以符合中方標準；白宮5日以發言人名義發布聲明表示，強烈反對大陸試圖強迫私營企業使用特定政治性用語，並稱中方的要求是「歐威爾式」的謬論。

崔天凱11日出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS） 談論美中關係40年的論壇，會後接受媒體採訪，被問及白宮日前批評中方強制美航空公司一事。

崔天凱回應，「我認為任何在中國營運的外國公司都應該尊重並遵守中國法律，這是國際商定的原則。而且我不想評論任何人的愚蠢言論。」

崔天凱短暫受訪後準備離開智庫，但聽到記者追問，現在做生意是否得先談政治？崔天凱停下腳步回答，「企業有自己的規則要遵循，好嗎？」

此外，崔天凱受訪時，被問及對白宮使用「歐威爾式謬論」形容中方，是否向美方交涉？崔天凱並未針對問題回應，反而向媒體說，「我想反問你，媒體對白宮發言人評價如何？」

至於若中國大陸民航局對美航空公司所制定的改善期限之前，美企並未作出改變，中方會採取何行動；崔天凱僅說，「去問我們民航局吧」。