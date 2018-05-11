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美耶路撒冷新使館14日開幕 川普將發表視訊談話

2018-05-11 23:46中央社 華盛頓11日綜合外電報導

美國一名高層官員表示，川普總統14日將透過視訊，向出席耶路撒冷美國新使館開幕儀式的大約800名美國和以色列貴賓發表談話。

根據這名官員所說，目前無法確定，川普屆時將透過視訊直播或事先錄影來發表談話。

這名官員說，美國大使館館員今天是最後一天在特拉維夫舊館辦公，到了14日，大使將率館員在耶路撒冷新館辦公。當天稍後，新館將舉行開幕儀式。

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