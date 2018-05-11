夏威夷火山噴發 當局警示防範有毒氣體

2018-05-11 18:54 中央社 夏威夷帕霍阿10日綜合外電報導



地質學家警告，噴發的幾勞亞火山（Kilauea）東方新區域恐面臨熔岩自地表噴發的危險，一旦大量吸入二氧化硫有毒氣體，恐會致命。 新華社 分享 facebook

夏威夷大島居民今天收到當局的警示，防範熔岩滲出裂縫噴出有毒氣體日益增加。地質學家警告，噴發的幾勞亞火山（Kilauea）東方新區域恐面臨熔岩自地表噴發的危險。

路透社報導，夏威夷郡當局在當地時間上午9時22分，以簡訊通知夏威夷大島東南角居民，警告風向變化恐導致二氧化硫有毒氣體濃度增加，一旦大量吸入，恐會致命。

警示簡訊中表示：「由於信風減弱的關係，建議居民留意二氧化硫濃度的升高。」

夏威夷州長警告，隨著地表裂縫愈來愈多，並向幾勞亞火山東稜半鄉村住宅區噴發熔岩和氣體，恐怕必須進行大規模疏散。幾勞亞火山是世上數一數二活躍的火山。

當局今天完成附近一處地熱發電廠內高度易燃化學品的移除作業。這座地熱發電廠位於熔岩流動的路線上。

地質學家表示，幾勞亞火山可能進入近一世紀未出現的新噴發期，噴發力道可把重達12噸的岩塊拋到800公尺遠，還可能出現鵝卵石大小碎片如雨落下的情況，範圍可達1.8至3.2公里。火山四周由國家公園管理處負責的區域，自今晚起無限期關閉。

這類噴發也可能產生大量火山灰，隨風飄散至附近社區，造成生活不便和潛在的呼吸道不舒服，但不致對生命構成威脅。