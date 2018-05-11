4美軍尼日陣亡 調查：訓練不足、連串失誤所致

2018-05-11 16:06 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ╱綜合10日電



四名美軍和四名非洲尼日士兵於去年10月4日在尼日西南近馬里邊界的地方，巡邏時中伏陣亡，美軍在非洲最高司令沃德豪斯表示，美軍如今在執行任務時「會謹慎得多」。 歐新社 分享 facebook

四名美軍和四名非洲尼日士兵於去年10月4日在尼日西南近馬里邊界的地方，巡邏時中伏陣亡，引起軒然大波；美國國防部10日公布調查報告指出，經過全面調查檢討後，發現軍方種種缺失，連串失誤，這是一場完全可以避免遇襲。

法新社報導，雖然五角大廈稱該四名美軍英勇戰鬥，「光榮地戰死」，但調查人員發現，他們在行動前沒有得到適當訓練，並提出這項任務當初怎會獲得批准的疑問。

根據八頁調查摘要，部署在尼日的美軍800名特種部隊士兵，只有半數受過集體訓練。

他們在10月3日接到的任務是「尋找/解決，在可能的情況俘虜」伊斯蘭國（IS）的一個重要人物。但美軍指揮官「不準確地描述」該任務的性質，以便只須低級官員批准，無須請示營級指揮官。

該報告發現，在行動開始前，美軍沒有與尼日士兵進行任務前的演練。這次共有11名美軍和30多名尼日士兵出發執行任務。

調查員發現，個別軍人、組織性和制度上的失敗和缺陷，造成了這次悲劇事件，但沒有指出單一失誤是唯一原因。

美軍在非洲最高司令沃德豪斯（Thomas Waldhauser）說，美軍如今在執行任務時「會謹慎得多」，並且加強火力和無人機的支援。

國防部長馬提斯（James Mattis）根據該報告的內容發表一系列建議，包括加強部署前的訓練。