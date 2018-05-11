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富國哺乳率低 5嬰兒就有1人沒喝過母乳

2018-05-11 11:32聯合報 記者郭宣含╱即時報導

聯合國兒童基金會（UNICEF）10日表示，如果嬰兒能喝母乳，每年有80多萬嬰兒可免於夭折。雖然全球最富庶國家的嬰兒和母親有許多福利，但哺乳率卻是世界最低。

根據UNICEF的一項新報告，富裕國家每五名嬰兒就有逾一人未曾喝過母乳；中、低收入國家的嬰兒更可能接受親餵，平均25名嬰兒中只有一人未喝母乳。

UNICEF指出，改善全球哺乳率每年可拯救逾82萬名嬰兒，其中大多未滿六個月。全球每年有760萬名嬰兒未接受哺乳。

UNICEF營養長阿瓜約（Victor Aquayo）表示：「這些數據與分析證實我們這幾年看到的趨勢。」他強調大家應該營造環境讓餵母乳變成常態。

這份報告涵蓋123個國家的哺乳普及程度，資料來源包括UNICEF全球資料庫、美國疾病管制與預防中心、刺胳針期刊與其他科學期刊的研究。分析指出，全球95%的嬰兒曾喝過母乳。

在高收入國家，愛爾蘭（55%）、法國（63%）和美國（74.4%）的哺乳率居全球最低；烏拉圭哺乳率最高（98.7%），其次為瑞典和阿曼，比率都是98%。

低收入國家中，超過88%的嬰兒喝母乳，不丹、尼泊爾和斯里蘭卡比率甚至超過99%。中、低收入國家的數據依照2010-2017哺乳率估計。

UNICEF副執行主任夏海德．阿茲法（Shahida Azfar）說：「無論貧富，哺乳是母親給孩子和自己最棒的禮物。餵母乳可加強小孩免疫系統，讓他們在生命之初就健健康康。」

UNICEF呼籲，提供支薪育嬰假、提倡職場親餵權並限制推銷嬰兒配方奶粉，對於提高長期哺乳「至關重要」。UNICEF也鼓勵醫院給新手媽媽照護指導，並鼓勵婦女產後一小時內開始哺乳。

聯合國兒童基金會報告指出，富裕國家雖有育兒福利，但餵母乳率仍低於開發中國家。圖為...
聯合國兒童基金會報告指出，富裕國家雖有育兒福利，但餵母乳率仍低於開發中國家。圖為澳洲綠黨參議員拉瑞莎．華特斯去年在國會上哺乳。美聯社
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嬰兒母乳愛爾蘭
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