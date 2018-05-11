夏威夷火山恐數日內噴發 噴出巨石影響飛航

2018-05-11 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



科學家10日表示，夏威夷幾勞亞火山可能在未來幾天或幾周噴發，屆時恐中斷飛航。美聯社 分享 facebook 科學家10日表示，萬一夏威夷幾勞亞火山未來幾天或幾周爆發，恐噴出火山灰和跟冰箱一樣大的巨石到數公里高空中，不僅會中斷大島飛航交通，還會危及四周動植物。

美國地質調查所火山危害專家曼德維爾（Charles Mandeville）表示：「如果火山噴發，就會有東西掉下來。你不會想待在任何以時速120英里（約時速193公里）俯衝下來、相當於10噸的東西下面。」

幾勞亞火山已持續噴出岩漿一周，毀損數十民房並威脅一個地熱發電廠。火山噴發還會讓夏威夷大島兩處主要機場之一的班機停飛，並造成其他危險。環繞幾勞亞火山的國家公園也因此宣布將停業。

曼德維爾提到幾勞亞火山在1925年、1790年曾噴發，過去幾千年另外噴發4次，他說：「我們知道這座火山有這種能力。」

曼德維爾未預估這次噴發的可能性，但他說火山內部情況正在改變，可能一周內會噴發。火山的內部管道仍可能預防噴發出現。

火山噴發可能釋放蒸氣和二氧化硫氣體。幾勞亞火山3日開始從火山口東方約40公里流出岩漿，毀損36棟建築，包括26間民房。

夏威夷州長伊藝（David Ige）表示，岩漿流出處附近的地熱廠員工實施預防措施，正加速將廠內儲放的可燃氣體撤離。伊藝指出，如果廠房儲放燃料的下方出現岩漿流出口，情況將「非常危險」。普納地熱公司廠房約有5萬加侖（約19萬公升）的戊烷。