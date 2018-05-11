美議員致函美航空公司 力挺美企抵制陸對台政治作戰

2018-05-11 05:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國眾議院外委會亞太小組主席游賀。聯合報系資料照 分享 facebook 美國聯邦眾議院外委會亞太小組主席游賀（Ted Yoho）10日致函達美、聯合、美國航空公司的執行長，表達國會支持美國公司抵制中國共產黨針對台灣的政治作戰行動；游賀並敦促美國私營企業，記得自身的企業責任。

中國大陸民航局上個月25日致函36家外國航空公司，其中包括多家美國的航空公司，要求這些公司改變其網站與文宣如何標註台灣、香港、澳門，以符合中方標準。

游賀10日推文表示，他今日已致函達美航空、聯合航空、美國航空公司的執行長，並附上信函。

該信指出，白宮5日發布了一分關於中國大陸政治正確的聲明，關切大陸民航局致函給美國的航空公司，要求他們改變其網站與其他文宣，將台灣列為中國的一個省或區。

游賀說，白宮的聲明承諾支持美國企業抵制中共的政治觀點，並指出私營公司與客戶之間能夠自由互動的重要性；美國國會也會支持美國公司慎重拒絕參與中國共產黨針對台灣的政治作戰行動。

游賀表示，中共持續試圖以市場准入為藉口，迫使私營公司遵守其政治主張；游賀並強烈敦促這些航空公司的執行長，以及其他私營公司的高層，隨著企業擁有全球影響力，也要記得企業責任。

游賀指出，美國私營公司絕不能被中國大陸脅迫，成為中方的傳聲筒。

白宮5日透過聲明表示，美國強烈反對中國大陸試圖強迫私營企業使用特定政治性用語，並稱中方的要求是「歐威爾式」的謬論，呼籲中方停止脅迫美國的航空公司與人民。