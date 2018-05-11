親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
馬國60年首變天
美退出伊朗協議
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美議員致函美航空公司 力挺美企抵制陸對台政治作戰

2018-05-11 05:06聯合報 記者張加╱即時報導

美國眾議院外委會亞太小組主席游賀。聯合報系資料照
美國眾議院外委會亞太小組主席游賀。聯合報系資料照
分享
美國聯邦眾議院外委會亞太小組主席游賀（Ted Yoho）10日致函達美、聯合、美國航空公司的執行長，表達國會支持美國公司抵制中國共產黨針對台灣的政治作戰行動；游賀並敦促美國私營企業，記得自身的企業責任。

中國大陸民航局上個月25日致函36家外國航空公司，其中包括多家美國的航空公司，要求這些公司改變其網站與文宣如何標註台灣、香港、澳門，以符合中方標準。

游賀10日推文表示，他今日已致函達美航空、聯合航空、美國航空公司的執行長，並附上信函。

該信指出，白宮5日發布了一分關於中國大陸政治正確的聲明，關切大陸民航局致函給美國的航空公司，要求他們改變其網站與其他文宣，將台灣列為中國的一個省或區。

游賀說，白宮的聲明承諾支持美國企業抵制中共的政治觀點，並指出私營公司與客戶之間能夠自由互動的重要性；美國國會也會支持美國公司慎重拒絕參與中國共產黨針對台灣的政治作戰行動。

游賀表示，中共持續試圖以市場准入為藉口，迫使私營公司遵守其政治主張；游賀並強烈敦促這些航空公司的執行長，以及其他私營公司的高層，隨著企業擁有全球影響力，也要記得企業責任。

游賀指出，美國私營公司絕不能被中國大陸脅迫，成為中方的傳聲筒。

白宮5日透過聲明表示，美國強烈反對中國大陸試圖強迫私營企業使用特定政治性用語，並稱中方的要求是「歐威爾式」的謬論，呼籲中方停止脅迫美國的航空公司與人民。

白宮民航局
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

加州新宅須裝太陽能板 太陽能類股漲

2018-05-10 23:59

川普樂見「偉大一夜」 共和黨初選 挺川派4州全拿

2018-05-10 18:59

川普放話：農業法案「違令就斬」 籲通過糧券工作條款

2018-05-10 18:47

控川普強吻櫃姐 俄州民主黨初選勝出

2018-05-10 18:08

蘿蔓生菜大腸桿菌疫情在美爆發 專家建議要吃再等等

2018-05-10 17:03

難容「同志」 摩門教分手美國男童軍

2018-05-10 16:17

被質疑穿太露 美康大亞裔女生脫衣報告抗議

2018-05-10 15:47

被嗆「有幾個乳房？」 新手媽搭美航遭辱

2018-05-10 15:38

影／中情局長被提名人承諾 不會批准重啟刑求

2018-05-10 15:13

加州缺雨少雪 今夏恐陷電荒

2018-05-10 14:05

收入太低房東趕人 華裔住客反逼遷勝利

2018-05-10 13:04

艾姆赫斯特搶案頻傳 3亞裔受害 警緝西語裔嫌犯

2018-05-10 13:03

紐時：「跟著感覺走」 另類「川式外交」 落實美國優先

2018-05-10 12:57

資助夢想生10年有成 新州州長墨菲簽法案

2018-05-10 12:05

挽救載客率 費城公車重整 借鏡休士頓、巴爾的摩

2018-05-10 12:05

市長重新提案 禁投資房短租

2018-05-10 11:49

Airbnb反嚴管 密集電話遊說惹議

2018-05-10 11:47

機艙冒煙！ 美航、及達美都傳意外

2018-05-10 11:36

母愛偉大！美國單親媽 為中國女兒移居上海

2018-05-10 11:35

川普律師設空殼公司 打著總統名號拿錢辦事

2018-05-10 11:15

澳洲國寶面臨絕種危機 為什麼無尾熊頻頻染上披衣菌？

2018-05-10 11:09

夏威夷火山大規模噴發 專家：恐只是開端

2018-05-10 10:16
看更多

熱門文章

日本小2女童被深夜電車撞上 調查後實為遭勒斃棄屍

2018-05-10 10:31

10倍音速飛彈完勝各國空防！CNN解密俄國尖端武器

2018-05-10 11:00

陸滲透美國學界？ 美演講者個人經歷不得列台灣

2018-05-10 06:18

年輕人不用繳稅 大馬為何還要變天？

2018-05-10 16:44

陸施壓美航更名打壓台灣 美脫口秀狠酸

2018-05-10 11:55

【重磅快評】馬哈迪道歉秀掀起海嘯 台灣有人春心大動?

2018-05-10 15:42

92歲大馬前總理馬哈迪勝選 成全球最高齡領導人

2018-05-10 07:28

富家女愛炫富 軍校生心生嫉妒狂刺70刀後分屍合影

2018-05-10 15:06

馬哈迪在野之姿 終結馬來西亞執政黨60年執政地位

2018-05-10 06:22

馬哈迪：現在大馬無政府 盼5點前有總理

2018-05-10 13:32

104歲科學家臨終記者會上高唱「快樂頌」

2018-05-10 08:39

影／一笑泯恩仇 馬哈迪與安華締造大馬首度變天

2018-05-10 13:46

影／美國脫口秀酸中國 一中和台灣超有梗

2018-05-10 21:52

馬哈迪確定今傍晚 就任馬來西亞總理

2018-05-10 15:55

英國男子「播放鍵」刺青 險誤導醫師開錯刀

2018-05-10 14:37

【重磅快評】馬哈迪急彎甩尾 老狐狸三退巫統改寫歷史

2018-05-10 12:01

馬來西亞大選變天 市場迎接利空

2018-05-10 09:22

澳洲104歲科學家古道爾博士 已安樂死

2018-05-10 22:33

韓聯社：川金會 6月13日在新加坡舉行

2018-05-10 20:00

影／美才剛退伊朗核協議 以色列就動手炸伊軍

2018-05-10 14:10

川普推文宣布「川金會」6月12日在新加坡舉行

2018-05-10 22:47

被暴躁妻和驕縱女拖累 韓航主席辭職

2018-05-10 23:12

馬哈迪：可能與中國 重新協商某些協議

2018-05-10 16:11

多喝水可補羊水？英國孕婦每日狂灌9公升水救胎

2018-05-10 15:29

好事多磨或者... 馬哈迪宣誓就職時間一改再改

2018-05-10 21:02

新興幣投資人當心了！除美元外 另得緊盯人民幣

2018-05-10 17:42

夏威夷火山大規模噴發 專家：恐只是開端

2018-05-10 10:16

韓美聯合軍演 F-22戰機上陣

2018-05-10 22:07

大馬變天 92歲馬哈迪宣誓突取消引支持者不滿

2018-05-10 13:56

金正恩首次「飛機外交」 專機神秘內裝曝光

2018-05-10 14:06

被嗆「有幾個乳房？」 新手媽搭美航遭辱

2018-05-10 15:38

大馬變天 對經濟和市場的意義是？Q&A

2018-05-10 14:37

肯亞水壩潰堤 增至47死36人送醫

2018-05-11 00:05

大馬92歲馬哈迪勝選 盤點全球高齡領導人

2018-05-10 17:47

中美貿易陷僵 傳福特進口車遭中國海關扣留

2018-05-10 11:56

大馬政治對決 師父擊潰徒弟

2018-05-10 13:17

道瓊漲180點 能源股、銀行股帶動美股大盤齊揚

2018-05-10 06:50

勸阻不了川普 歐盟會否起而對抗美國？

2018-05-10 12:59

金正恩晤龐培歐 北韓官媒公布握手合照

2018-05-10 06:40

澳前總理：川普戰略上讓中國安慰 戰術上抓狂

2018-05-10 19:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top