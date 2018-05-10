川普放話：農業法案「違令就斬」 籲通過糧券工作條款

2018-05-10 18:47 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ╱綜合9日電



川普總統10日將在白宮與參院和眾院農業委員會主席開會，而屆時他可望聲明新的農業法案如不對領取糧食券的人加強工作規定，他將予否決。

「華爾街日報」說，工作規定是農業法案爭議最激烈的條款，而川普的立場可能更加激化這項抗爭，並在11月的期中選舉前，對聯邦安全網計畫的開支引發新的辯論。

眾院一些財政保守派反對對農業的巨額補助，而川普的做法可望協助眾院共和黨領袖通過法案，卻也將使參院情況更加複雜，因為這種法案在參院需要兩黨合作才能通過。

眾院保守派堅持對糧食券、醫療補助計畫 (Medicaid)和現金補助之類扶貧計畫的資格加強規定，宣稱這種議題可激起國人共鳴，協助打贏選戰。

川普接受這種論調，並大肆鼓吹，以終結他所謂「根本不工作也無意工作的人，比賣命工作的人拿更多錢、日子過得更舒服」的情況。

維權團體和民主黨人則反駁說，許多領取福利的人已在工作或試圖工作，加強工作規定只會造成更多障礙，使他們無法獲得必要的服務。

眾院議長萊恩一直在鼓吹徹底改革社會安全網計畫，以減少聯邦開支和鼓勵民眾工作。

美國約有4300萬人領取糧食券，而眾院共和黨法案將規定18至59歲成年人只要四體健全，每周必須工作至少20小時才能領糧食券。沒有工作的人每周必須參加至少20小時工作訓練。

參院農業委員會尚未提出農業法案，不過其共和黨主席表示，將由兩黨共同擬定提案，不可能像眾院版本那樣激進改變對糧食券的工作規定。

參院和眾院民主黨人並不排除修改工作規定，可是他們批評眾院共和黨的計畫太過分，工作訓練規定也會製造昂貴的新官僚體制，並傷害失業後更難找到工作的中年人。