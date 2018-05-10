被質疑穿太露 美康大亞裔女生脫衣報告抗議

2018-05-10 15:47 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



新聞網站「校園改革」(Campus Reform)8日報導，康乃爾大學(Cornell University)大四亞裔學生蕾蒂亞‧蔡(Letitia Chai，音譯)為了表達「站出來抗議箝制思想與歧視」的主張，在發表獲獎論文時當眾脫衣，只剩胸罩與內褲站在老師與同學們面前，現場大約20名學生也以脫衣行動聲援她。

報導指出，蕾蒂亞‧蔡5日發表「公共場合的舉止」(Acting in Public)時，把衣服脫到只剩胸罩與內褲，抗議教授蕾貝卡‧麥格爾(Rebekah Maggor)先前在她上台報告難民安置問題時，曾經當眾質疑她的穿著。

蕾蒂亞‧蔡在一篇臉書發文中寫道，當時她走上台準備報告時，教授問她：「妳真的就穿這樣？」讓她聽到之後相當詫異，內心充滿憤怒與難以置信。文中也寫到，身為白人女性的麥格爾當時說道：「妳的短褲太短了。」

蕾蒂亞‧蔡在臉書發文中指出，當天自己穿著長袖的藍色帶扣襯衫，配著剪短的牛仔褲，但教授卻說穿這樣會「招致男人將注意力從報告內容移開，轉移到妳的身體。」文中也寫道，一名男性國際學生對教授這番談話表示同意。

這篇臉書發文寫道，麥格爾當時進一步解釋說，是基於身為母親的關切角度提出質疑，但蕾蒂亞‧蔡則在文中回應寫道：「我母親是個女性主義者，也是性別及性向研究教授」，對於女兒如此穿著打扮會引以為傲。

在麥格爾的教學大綱當中，課堂要求包括「服裝」。她在教學大綱內寫道，學生上台要穿著妥當，符合報告內容。

康乃爾大學發言人面對媒體詢問時表示，校方並沒有必要就此說明；蕾蒂亞‧蔡則未回應媒體採訪的要求。