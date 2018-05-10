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巴西大學的國際排名再次下滑

2018-05-10 12:35中央社 聖保羅9日專電

英國泰晤士高等教育雜誌最新公布的新興國家大學排行榜，巴西排名連續兩年下滑，但上榜的大學數量從25所增至32所。

泰晤士高等教育雜誌一共評比42個國家的350所最負盛名的大學，巴西聖保羅大學（USP）仍然在所有巴西大學中表現最為突出，但排名從第13掉至第14名。

除了聖保羅大學，巴西還有4所大學名列排行榜前100強：坎皮納斯州立大學（Unicamp）排名從第28降到第33名，里約熱內盧天主教大學（PUC-Rio）從第55下滑至第第61名；聖保羅聯邦大學（Unifesp）從第89掉至第92名。伊塔朱巴（Itajuba）聯邦大學首次上榜，排名第98名。

名列排行榜前200強的10所巴西大學中，只有兩所的排名晉升：ABC聯邦大學（UFABC）從第167晉升到第153，而聖保羅州立大學（Unesp）從第169晉升到第162名。

泰晤士高等教育雜誌全球排名的編輯總監巴提（Phil Baty）指出，巴西大學排名下滑的主因是國家的政治和經濟動盪，影響大學的表現和吸引力。

巴提指出，所有拉丁美洲國家的高等教育體系框架普遍呈現走下坡趨勢，為改善他們在下一次排名中的表現，需要努力加強其大學的國際視野，提高學術研究的國際聲譽和影響力，激發有益的競爭、合作和提升質量和標準的全球網絡。

巴西
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