澳洲國寶面臨絕種危機 為什麼無尾熊頻頻染上披衣菌？

2018-05-10 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



澳洲國寶無尾熊因感染披衣菌（chlamydia），正面臨絕種危機。研究顯示，部分地區的野生無尾熊族群甚至100%感染這種在人類之間常見傳染性病的病原體。

澳洲無尾熊普遍感染披衣菌，科學家懷疑和與愛滋病毒系出同門的反轉錄病毒有關。法新社 分享 facebook

披衣菌威脅無尾熊已數十年，不過無尾熊為何面對這種感染份外脆弱，卻一直不為人知。根據3月號《病毒學雜誌》，科學家現在懷疑，和人類免疫缺乏病毒（俗稱愛滋病毒）系出同門的病毒可能是元凶。感染上這種叫做B型反轉錄病毒的無尾熊，更容易遭披衣菌感染，也更容易出現嚴重症狀，例如尿道和生殖道感染、結膜炎，以及癌症。

根據生物醫藥學術期刊《Peer J》3月12日刊登的一份研究，成年無尾熊感染披衣菌的管道跟人類一樣──透過性行為傳染──但無尾熊寶寶則是因為吞食染病母親的軟便而得病。

儘管可服用抗生素，但科學家發現，生病的無尾熊接受治療後常見體重減輕和死亡現象。

在Peer J的研究論文裡，研究人員質疑，抗生素可能影響腸道菌叢的平衡，干擾牠們消化食物的能力。

無尾熊主食尤加利葉裡有一種單寧，須經特定腸道細菌分解，才不會產生毒性。如果無尾熊欠缺這種微生物，將無法分解吃下肚的尤加利葉。

科學家發現，無尾熊的腸道菌叢和以抗生素治療的預後生存「強烈相關」。

披衣菌是無尾熊最致命病因，造成的死亡數量僅次於車禍。