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川普律師設空殼公司 打著總統名號拿錢辦事

2018-05-10 11:15中央社 華盛頓9日綜合外電報導

美國總統川普的私人律師柯恩（Michael Cohen）被踢爆成立空殼公司，向尋求和白宮搭上線的一位俄羅斯富豪以及多家公司收取數以百萬計美元之後，正面對各界越來越多檢視。

川普的私人律師柯恩（Michael Cohen）。 美聯社
川普的私人律師柯恩（Michael Cohen）。 美聯社
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法新社報導，柯恩過去十年都是川普的律師兼喬事人，目前在紐約接受刑事調查，上月聯邦調查局（FBI）搜索了他的住家和辦公室。

這些調查，都是根據「通俄門」案特別檢察官穆勒（Robert Mueller）辦公室提供的線報，但當局尚未指出柯恩涉及什麼罪名。穆勒正在調查俄羅斯是否干預2016年美國總統大選。

踢爆柯恩拿錢的，是成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）的委任律師艾維納提（Michael Avenatti）。2016年11月美國大選前幾天，丹尼爾斯收取13萬美元封口費，條件是不得對外談論10年前和川普有過一夜情。

「紐約時報」（New York Times）和國家廣播公司新聞網（NBC News）表示，看過證明柯恩旗下公司「精華顧問」收取上述款項的金融文件。「精華顧問」是柯恩為了付款給丹尼爾斯，在德拉瓦州成立的公司。

艾維納提披露的文件除列出付給丹尼爾斯的「封口費」，另列舉多筆「精華顧問」收受的款項。

「精華顧問」向俄羅斯富豪維克賽爾伯格（ViktorVekselberg）收取50萬美元，也跟美國電信巨頭AT&T、瑞士藥廠諾華集團（Novartis）、南韓的韓國航空宇宙產業公司（Aerospace Industries）拿錢。

AT&T與諾華集團證實有付這些款項，艾維納提暗示，一直以來，或許柯恩都在利用和川普的長年關係從中獲利。

艾維納提告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「看來這是典型的拿錢辦事，也就是你有個政治人物的身邊人...出售門路，可能的門路，可以接近這位美國總統。」

「柯恩不該販售接近這位美國總統的門路。」

艾維納提還說：「我不認為柯恩是登記為一名說客。我不認為他有登記，要代表外國代理人或是外國利益，他應該登記。」

「這是大事，我是說，他收這些錢，須是為了某些事。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）

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