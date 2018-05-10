雙城故事建築藝術展 探索洛杉磯與台北

2018-05-10 09:37 中央社 洛杉磯9日專電



由駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院舉辦的「雙城故事台美建築藝術展」，發掘都市生活的無限創意，探討台北與洛杉磯在藝術、建築、人民生活與都市文化間的關連與意義。

展覽將於10日晚間6時在台灣書院開幕，展期至7月7日止。

展覽由台灣旅美設計師、Bureau Spectacular工作室主持人賴彥吉策劃及創作，展出內容包括台北、洛杉磯兩地的創意都市模型、短片、設計稿及圖稿等。

根據洛杉磯辦事處台灣書院發布的新聞稿，賴彥吉表示，這項展覽展示有趣的對照，洛杉磯呈現出來的是水平延伸的「後院中的都市」，人們面對空間不足的問題時，決定把後院變成居住空間。

他說，台北呈現出來的則是垂直延伸的「屋頂上的都市」，民眾苦於地狹人稠，另類的空間只能往屋頂上發展。這兩條故事主軸，正可觀察出兩地人民都市生活與文化的不同風貌。

台灣書院表示，這項展覽從大家共有的都市經驗出發探討住居議題，非常貼近民眾的生活；加州政府在2017年放寬「房屋合法加建」（Accessory DwellingUnits）的相關規定，顯示不論哪個城市，都要面對並解決人民居住需求。

台灣書院期待藉由這次的活動，促進台灣和美國在這一方面的經驗分享與交流。

展覽開幕當天將邀請加州大學洛杉磯分校（UCLA）建築與都市設計系教授阿部仁史（Hitoshi Abe）、洛杉磯建築專業組織LA Mas執行主任狄米（ElizabethTimme）與賴彥吉對話。

台灣知名的建築師、元智大學藝術與設計學系教授阮慶岳，也將透過視訊加入討論，從不同角度刺激對空間的多元想像。