親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
馬國60年首變天
美退出伊朗協議
朝鮮半島新局勢
日中韓領袖會談
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川普逼死人！金正恩拿習近平當「墊腳石」？

這句話徹底激怒綠高層… 強悍如柯P不得不求和

雙城故事建築藝術展 探索洛杉磯與台北

2018-05-10 09:37中央社 洛杉磯9日專電

由駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院舉辦的「雙城故事台美建築藝術展」，發掘都市生活的無限創意，探討台北與洛杉磯在藝術、建築、人民生活與都市文化間的關連與意義。

展覽將於10日晚間6時在台灣書院開幕，展期至7月7日止。

展覽由台灣旅美設計師、Bureau Spectacular工作室主持人賴彥吉策劃及創作，展出內容包括台北、洛杉磯兩地的創意都市模型、短片、設計稿及圖稿等。

根據洛杉磯辦事處台灣書院發布的新聞稿，賴彥吉表示，這項展覽展示有趣的對照，洛杉磯呈現出來的是水平延伸的「後院中的都市」，人們面對空間不足的問題時，決定把後院變成居住空間。

他說，台北呈現出來的則是垂直延伸的「屋頂上的都市」，民眾苦於地狹人稠，另類的空間只能往屋頂上發展。這兩條故事主軸，正可觀察出兩地人民都市生活與文化的不同風貌。

台灣書院表示，這項展覽從大家共有的都市經驗出發探討住居議題，非常貼近民眾的生活；加州政府在2017年放寬「房屋合法加建」（Accessory DwellingUnits）的相關規定，顯示不論哪個城市，都要面對並解決人民居住需求。

台灣書院期待藉由這次的活動，促進台灣和美國在這一方面的經驗分享與交流。

展覽開幕當天將邀請加州大學洛杉磯分校（UCLA）建築與都市設計系教授阿部仁史（Hitoshi Abe）、洛杉磯建築專業組織LA Mas執行主任狄米（ElizabethTimme）與賴彥吉對話。

台灣知名的建築師、元智大學藝術與設計學系教授阮慶岳，也將透過視訊加入討論，從不同角度刺激對空間的多元想像。

一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

川普再摃媒體 揚言撤銷採訪證

2018-05-09 23:38

影／Pepper進軍華府 化身博物館介紹員

2018-05-09 17:47

FBI前局長柯米評朱利安尼：此人已變 此情不再

2018-05-09 14:16

美聯邦眾議員共和黨初選 彭斯胞兄勝出

2018-05-09 13:58

川普退出伊朗核協議 國際油價攀漲

2018-05-09 13:25

AV女星律師：川普律師曾收俄富商50萬美元

2018-05-09 13:02

30歲華女患紅斑狼瘡 遭霸凌想自殺

2018-05-09 12:51

家暴男追妻 闖鄰居家射殺3人後自盡

2018-05-09 11:56

尼爾森報告 亞裔購買力 7年劇增257%

2018-05-09 11:55

華男拖欠貨款4萬美元 債主施暴成勒索重罪

2018-05-09 11:50

美國NRA軍火之王：「伊朗門」主角，從走私飛彈到販賣步槍

2018-05-09 11:45

佯稱兒子罹癌網路募款 美夫妻被警方移送法辦

2018-05-09 10:19

幫忙付緋聞封口費？AT&T證實付錢給川普私人律師

2018-05-09 09:17

就愛蜜雪兒？梅蘭妮亞再陷抄襲風波

2018-05-09 08:55
看更多

熱門文章

陸飛彈技術大躍進 美擔心辦不到空優攔截...都怪科技睡太久

2018-05-09 11:00

馬哈迪扳倒執政黨 馬國60年來首度變天

2018-05-09 23:59

馬哈迪宣布 馬來西亞在野陣營勝選

2018-05-10 00:39

陸滲透美國學界？ 美演講者個人經歷不得列台灣

2018-05-10 06:18

馬來西亞大選執政陣營暫落後 路透：可能變天

2018-05-10 00:02

馬來西亞國會大選地區計票中心停電2小時

2018-05-09 22:54

日本推特瘋傳「看名畫學台灣」 看盡台灣奇特現象

2018-05-09 12:03

天價的一餐！ 俄女手誤將4位數信用卡密碼輸成小費

2018-05-09 15:17

這個島花4億元滅鼠 成功消滅所有鼠輩

2018-05-09 10:30

【重磅快評】四點證明川普退出核協議已犯下歷史性錯誤

2018-05-09 10:59

馬來西亞大選開戰 上演師徒對決

2018-05-09 14:29

奇異果盛產缺人採 紐西蘭放寬簽證

2018-05-09 15:26

92歲大馬前總理馬哈迪勝選 成全球最高齡領導人

2018-05-10 07:28

馬哈迪在野之姿 終結馬來西亞執政黨60年執政地位

2018-05-10 06:22

張棟樑、李心潔、品冠、張智成 馬來西亞大選不缺席

2018-05-09 23:09

韓國大叔夢見阿嬤後 採到新台幣227萬百歲野山蔘

2018-05-09 16:56

美國恢復對伊朗制裁 波音空巴400億美元訂單飛了

2018-05-09 09:55

美國一再調高談判門檻 逼得金正恩趕見習近平

2018-05-09 16:59

伊朗原油最大買主中國 恐抵制美國

2018-05-09 13:30

諷刺！昔日害獨立小書店關門的邦諾 如今需拯救？

2018-05-09 23:47

韓媒：南韓前總統朴槿惠送醫治療

2018-05-09 10:15

好勇敢！新娘婚禮前夕遭遇無常 仍照原定進度完婚

2018-05-09 18:46

婦人腳穿高跟鞋失平衡 懷中寶寶不幸摔下樓亡

2018-05-09 16:14

澳洲地方政府打壓 抹掉學生彩繪中華民國國旗

2018-05-10 00:31

梅根老爸沒見過哈利王子 看王室婚禮報導惡補

2018-05-09 15:07

納吉上午將開記者會 預料會宣布敗選

2018-05-10 04:15

千呼萬喚始出來 日中韓共同宣言沒提CVID原則

2018-05-09 23:53

女嬰7個月便夭折 澳洲政府撥百億元不讓悲劇重演

2018-05-09 15:21

中日韓峰會 李克強：打造「中日韓+X」模式

2018-05-09 13:04

川普重啟伊朗制裁讓美企最受傷？專家：歐洲企業才最慘

2018-05-09 23:05

104歲科學家臨終記者會上高唱「快樂頌」

2018-05-10 08:39

美退出伊朗核協議…油價飆 新興市場貨幣軟

2018-05-10 01:01

富比世2018全球最有權勢人物：習近平

2018-05-09 19:18

日本機場頭大 觀光客別再亂丟「舊行李」了

2018-05-09 16:46

伊朗守約 6國持續核協議

2018-05-09 14:20

納吉執政不得民心 掌3優勢仍陷苦戰

2018-05-09 23:57

美國恢復對伊朗制裁 若未達成新協議將產生哪些影響？

2018-05-09 10:58

涉嫌毆打工人 韓航會長夫人遭限制出境

2018-05-09 22:35

史上第二位任期內懷孕國家領導人 紐西蘭總理：女性可兼顧一切

2018-05-09 15:33

李克強要求日方在台灣問題遵守中日共識

2018-05-09 19:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top