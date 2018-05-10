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美中情局局長提名人：不會重啟刑求計畫

2018-05-10 09:36中央社 華盛頓9日綜合外電報導

美國中央情報局（CIA）局長提名人哈斯佩爾今天表示，即便是總統川普下令，也不會重啟中情局的審訊計畫，但她也說，不後悔在2001年9月11日發生恐怖攻擊後，參與刑求嫌犯。

法新社報導，哈斯佩爾（Gina Haspel）2002年管理中情局在泰國一處「黑牢」，被控以水刑等酷刑偵訊蓋達組織（Al-Qaeda）嫌犯，因而引發反對聲浪，她清楚表示，若真當上中情局局長，未來不會支持這類行動。

她告訴參議院情報委員會：「經歷了那個動盪的時期，我能向各位做出個人承諾，清楚且毫無保留，在我領導之下，中情局不會重啟這類拘禁和審訊計畫。」

不過，現任中情局副局長和代理局長的哈斯佩爾拒絕譴責2002年至2005年的審訊計畫。

她說：「如同所有在911恐攻後為反恐中心和中情局效力的人，我們都認為自己的工作有其價值。」

哈斯佩爾說：「我們肩負確保國家不會再次遇襲的重任，我們也被告知中情局審訊的方式合法，且獲我國最高法定權力及總統授權。」

哈斯佩爾補充說：「我不認為刑求有效。」但她也說，整體而言，這項計畫取得「有用的資訊」，有助破獲更多攻擊，儘管無法解釋刑求在其中扮演的角色。

中情局反恐恐怖攻擊
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