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川普再摃媒體 揚言撤銷採訪證

2018-05-09 23:38中央社 華盛頓9日綜合外電報導

美國總統川普。 路透社
美國總統川普。 路透社
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受夠了負面報導，美國總統川普今天暗示，他準備更進一步和媒體戰鬥，撤銷媒體的採訪證。

川普發推文說：「假新聞超時工作。儘管我們在經濟和所有其他事務上獲得巨大成功，假新聞依然故我，新聞網91%有關我的新聞都是負面的（假的）。」

「當媒體道德敗壞時，為何我們還要努力配合演出？取消採訪證？」

記者必須取得並且出示採訪證，才能進入白宮、政府機關、國會和最高法院進行採訪和報導。

假新聞川普白宮
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