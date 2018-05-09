MeToo運動席捲 美名校畢典競邀女性講者

2018-05-09 23:42 中央社 華盛頓9日綜合外電報導



耶魯大學今年邀請希拉蕊．柯林頓到畢典演講。 美聯社資料照片 分享 facebook 美國大學這個畢業季演講邀約清一色瞄準女性，多數頂尖大學都找來女性在春季畢典上演講，這是至少20年來首見。專家將此歸因於女權浪潮興起，這股浪潮也激發反性騷的MeToo運動。

美聯社報導，美國名校耶魯大學今年邀到超級大咖、美國前第一夫人及前國務卿希拉蕊．柯林頓；麻省理工學院（MIT）請到臉書女營運長桑德柏格（SherylSandberg）。

范德比大學（Vanderbilt University）邀來美國男星喬治克隆尼的人權律師愛妻阿瑪爾．克隆尼（AmalClooney），達特茅斯大學（Dartmouth University）則挑中印度裔美國女星明蒂卡林（Mindy Kaling）。

整體而言，美國前25大名校今年請來的講者，女性占近60%，這些學校向來獲得最多捐款並擁有邀來大咖的影響力。相較之下，根據美聯社對大學紀錄進行分析，過去19年來，這些學校只有1／4會在畢典邀請女性講者。

田納西州曼菲斯專門尋覓大咖講者的公司Executive Speakers Bureau負責人薛爾帕（RichardSchelp）表示：「對白人女性和黑人女性的需求變大許多，就是不要白人男性。我們正極力從資料庫中找人。」

今年獲得青睞的女性講者分別來自政壇、企業界、體壇和藝術界，反映出性別背後的多元性。非裔電影導演艾娃杜威內（Ava DuVernay）就將成為10年來首位到美國康乃爾大學（Cornell University）畢典發表演說的有色人種女性。

菲律賓裔美國海軍女中將波諾（Raquel Bono）則將前往德州大學奧斯汀分校（University of Texas,Austin）演說。