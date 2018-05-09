影／川普退出伊朗核協議 歐巴馬：嚴重錯誤

2018-05-09 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國總統川普8日宣布退出伊朗核協議，並重啟對伊朗的經濟制裁；伊朗隨後反擊表示，準備好重啟鈾濃縮項目；歐盟各國則表示遺憾和反對，一手推動協議的美國前總統歐巴馬，也罕見發出重話譴責。

川普8日重申，他認為伊朗核協議是一個「糟透了」的不合理協議，根本無法制止伊朗追求核武，他並引用以色列情報，指控伊朗違背協議承諾，說「這個協議不會帶來平靜、和平，永遠不會。」

根據協議內容，伊朗需在2030年以前自主限制濃縮鈾的提煉濃度，大幅減少低濃度濃縮鈾的庫存（-98%）與離心機的數量（-75%），並全面開放核能基地供國際原能總署（IAEA）定期檢查，進而換取國際社會解除經濟制裁。根據IAEA這兩年內的檢查，也證實「伊朗確實信守承諾」。

川普也指出，他將簽署備忘錄，對伊朗祭出最高層級的制裁。美國國安顧問波頓（John Bolton）透露，制裁立即生效，企業必須在90天到6個月內停止與伊朗經貿往來，否則將面臨美國制裁。這也讓大批在核協議簽署後搶攻伊朗商機的歐美企業財團陷入困境，包括獲得美國財政部許可，在嚴格監督下與伊朗從事交易的波音與空巴兩家航太巨擘。

伊朗總統羅哈尼事後上電視反擊，直言既然美國自己言而無信，伊朗也將重啟核能設施，恢復提煉鈾濃縮。不過美國恢復制裁，將再度重創伊朗經濟，因此伊朗雖然話說得強硬，卻也希望能有轉圜餘地，從稍早堅持如果美國退出，協議就全盤作廢，到表示會等與其他簽約國商議後，再做決定。羅哈尼就表示，如果能透過與其他簽約國合作，繼續貫徹協議目標，伊朗就會維持承諾。

英法德事後發表聯合聲明，對美國「單方」退出協議的決定表示「遺憾」，並與歐盟一同表態「決心維護」伊朗核協議。俄羅斯也表示支持2015年簽署的協議。相對的，伊朗的宿敵以色列和沙烏地阿拉伯，都出面讚揚支持川普決定。