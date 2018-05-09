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美聯邦眾議員共和黨初選 彭斯胞兄勝出

2018-05-09 13:58中央社 華盛頓9日綜合外電報導

美國副總統彭斯（Mike Pence）的哥哥葛瑞格．彭斯（Greg Pence），今天在爭取代表共和黨角逐聯邦眾議員的初選中勝出，有機會在明年成為聯邦眾議員。

如果葛瑞格一如預期，11月期中選舉在胞弟先前擔任10年代表的保守印第安納州選區勝出，這位政壇新人可讓總統川普政府在眾議院多了一位重要盟友。

葛瑞格是信仰虔誠的保守派、企業家和前美國陸戰隊隊員。法新社報導，大多數選區已完成計票作業，葛瑞格暫以64%比24%的懸殊差距，遙遙領先得票率次高的藍姆（Jonathan Lamb）。

葛瑞格志在取代共和黨國會議員麥塞（LukeMesser）在眾議院的席次。麥塞今天在印第安納州戰況激烈的共和黨參議員初選敗下陣來。

共和黨聯邦參議員初選勝出者是曾為州議員的企業家布勞恩（Mike Braun），他將在11月對決現任民主黨聯邦參議員唐諾利（Joe Donnelly）。

共和黨力求在11月大選保持他們目前在參院享有的微薄多數席次。

61歲的葛瑞格在競選時鮮少接受媒體訪問。他在競選文宣中自稱是可信賴的保守派人士，堅稱川普「帶回美國夢」。

他也承諾，儘管他弟弟是總統職務第一順位繼任人選，他將「捍衛印第安納州價值，而非華府價值」。

美國副總統彭斯的哥哥葛瑞格．彭斯，9日在爭取代表共和黨角逐聯邦眾議員的初選中勝出...
美國副總統彭斯的哥哥葛瑞格．彭斯，9日在爭取代表共和黨角逐聯邦眾議員的初選中勝出，有機會在明年成為聯邦眾議員。法新社
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