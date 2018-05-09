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就愛蜜雪兒？梅蘭妮亞再陷抄襲風波

2018-05-09 08:55聯合報 記者郭宣含╱即時報導

美國第一夫人梅蘭妮亞7日推出「成為最佳」（Be Best）活動，卻爆出抄襲風波。...
美國第一夫人梅蘭妮亞7日推出「成為最佳」（Be Best）活動，卻爆出抄襲風波。美聯社
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美國第一夫人梅蘭妮亞再陷抄襲風波，媒體發現她7日「成為最佳」（Be Best）活動的宣傳小冊，與美國前總統歐巴馬時期的宣傳小冊有驚人的雷同之處。

梅蘭妮亞7日發起活動促進兒童福祉，鼓勵成人協助教導兒童成為良好公民。許多媒體事後發現，梅蘭妮亞宣傳小冊內的文字與圖表激似歐巴馬政府的文件。

梅蘭妮亞發起這項活動後，美國全國廣播公司（NBC）記者卡佩塔（Michael Capetta）貼出一段影片，內容為美國前第一夫人蜜雪兒與名主持人歐普拉談話，鼓勵男性「變得更好」（be better）。

Buzzfeed Tech記者麥克（Ryan Mac）也貼出2014年和2018年的政府文宣比較，可看出聯邦貿易委員會（FTC）2014年公布的冊子和梅蘭妮亞的文宣幾乎相同。

看過這些不討喜的報導之後，梅蘭妮亞提醒記者在工作上「成為最佳」。

梅蘭妮亞的發言人史蒂芬妮‧葛利笙（Stephanie Grisham）7日表示，原本旨在提倡兒童正面運動的一天，被記者拿來對「第一夫人提出毫無根據的指控」。葛利笙說，FTC要求梅蘭妮亞將以前的宣傳小冊內容加到她的題材中。

根據英國廣播公司（BBC），白宮表示，梅蘭妮亞希望透過她目前立場「強化」先前文件的正面訊息。

這並非梅蘭妮亞第一次遭控抄襲，她2016年在共和黨大會發表演說的部分內容也被控神似蜜雪兒2008年民主黨大會演說。

蜜雪兒與歐普拉談話

2014年與2018年美國文宣比較

梅蘭妮亞蜜雪兒第一夫人
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