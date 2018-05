就愛蜜雪兒？梅蘭妮亞再陷抄襲風波

美國第一夫人梅蘭妮亞7日推出「成為最佳」(Be Best)活動,卻爆出抄襲風波。美聯社 分享 facebook 美國第一夫人梅蘭妮亞再陷抄襲風波,媒體發現她7日「成為最佳」(Be Best)活動的宣傳小冊,與美國前總統歐巴馬時期的宣傳小冊有驚人的雷同之處。

梅蘭妮亞7日發起活動促進兒童福祉,鼓勵成人協助教導兒童成為良好公民。許多媒體事後發現,梅蘭妮亞宣傳小冊內的文字與圖表激似歐巴馬政府的文件。

梅蘭妮亞發起這項活動後,美國全國廣播公司(NBC)記者卡佩塔(Michael Capetta)貼出一段影片,內容為美國前第一夫人蜜雪兒與名主持人歐普拉談話,鼓勵男性「變得更好」(be better)。

Buzzfeed Tech記者麥克(Ryan Mac)也貼出2014年和2018年的政府文宣比較,可看出聯邦貿易委員會(FTC)2014年公布的冊子和梅蘭妮亞的文宣幾乎相同。

看過這些不討喜的報導之後,梅蘭妮亞提醒記者在工作上「成為最佳」。

梅蘭妮亞的發言人史蒂芬妮‧葛利笙(Stephanie Grisham)7日表示,原本旨在提倡兒童正面運動的一天,被記者拿來對「第一夫人提出毫無根據的指控」。葛利笙說,FTC要求梅蘭妮亞將以前的宣傳小冊內容加到她的題材中。

根據英國廣播公司(BBC),白宮表示,梅蘭妮亞希望透過她目前立場「強化」先前文件的正面訊息。

這並非梅蘭妮亞第一次遭控抄襲,她2016年在共和黨大會發表演說的部分內容也被控神似蜜雪兒2008年民主黨大會演說。

