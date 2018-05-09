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紐時：川普告訴馬克宏 美將退出伊朗核協議

2018-05-09 00:46中央社 華盛頓8日綜合外電報導

美國總統川普今天與法國總統馬克宏通電話，「紐約時報」報導，知悉談話內容的人士透露，川普告訴馬克宏，美國將退出國際與伊朗達成的核子協議。

根據紐約時報（New York Times），這位人士表示，美國準備重新對伊朗實施因為這項協議而暫時擱置的所有制裁措施，而且還會施加更多經濟懲罰。

紐約時報伊朗川普
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