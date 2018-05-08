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比川普更像川普 共和黨爭議選將川普也不挺

2018-05-08 23:55中央社 華盛頓8日綜合外電報導

共和黨籍的前礦業大亨布蘭肯西普(Don Blankenship)正參選聯邦參議員...
共和黨籍的前礦業大亨布蘭肯西普(Don Blankenship)正參選聯邦參議員。
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美國4個州今天舉行初選，西維尼亞州爭取代表共和黨角逐聯邦參議員席次的參選人包括煤業大亨布蘭肯西普，他有前科而且歧視華人，連共和黨總統川普都跳出來警告別支持他。

法新社報導，布蘭肯西普（Don Blankenship）以打破建制為號召，自稱「比川普更像川普」，競選手法備受爭議，包括鎖定共和黨同志聯邦參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）為目標，指責麥康奈為「中國人」創造大量工作機會。

麥康奈的妻子是出身台灣的運輸部長趙小蘭（Elaine Chao），布蘭肯西普因此諷刺麥康奈得到他「中國家人」提供的鉅額金援。

布蘭肯西普曾是煤礦公司高級主管，因為煤礦發生爆炸造成29人喪生，遭判刑坐牢一年。他除了提出是政府造成礦災的陰謀論，在選戰中還大肆發表種族歧視言論，並學川普給對手冠上不雅的綽號。

川普昨天也按捺不住，發出推文呼籲「西維吉尼亞州的偉大人民」拒絕布蘭肯西普，改為支持聯邦眾議員詹金斯（Evan Jenkins）或是州檢察總長莫瑞西（Patrick Morrisey）兩位共和黨人選。

他說：「問題是目前競選參議院席次的布蘭肯西普無法在貴州的大選獲勝。不可能。」

川普並說：「記得阿拉巴馬州。」這是指先前阿拉巴馬州的聯邦參議員補選，阿州立場保守，原本是川普的地盤，但他不顧共和黨人選摩爾（Roy Moore）被控性侵女童，仍力挺到底，結果由民主黨人贏得議席。

川普和共和黨顯然都警覺到，儘管2016年總統大選川普在西維吉尼亞州以42%的懸殊差距大勝，若是布蘭肯西普贏得共和黨初選，恐將無望擊敗民主黨現任參議員曼欽（Joe Manchin），如此一來共和黨將更難維持如今在參院僅以51席比49席略占上風的優勢。

「紐約時報」報導，兩位共和黨人士透露，黨內領袖開始考慮如果布蘭肯西普在初選勝出，要與他切斷關係，因為共和黨擔心他在年底期中選舉拖累其他的參議員候選人。

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