川普讚CIA局長提名人反恐 民主黨反批「黑暗公投」

2018-05-08 23:04 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



川普總統力挺中央情報局長提名人吉娜‧哈斯柏（右），7日到參院拜會主要參議員，準備本周的提名聽證。(路透) 分享 facebook

川普總統提名的中央情報局（CIA）局長人選、現任副局長吉娜‧哈斯柏（Gina Haspel），由於在海外秘密地點主導以殘暴手段刑求偵訊的記錄引發爭議，兩天前才表示願意退出爭取提名；但哈斯柏7日受訪時，又表示自己有能力領導中情局，也會出席本周三在參院的聽證會。

哈斯柏日前對白宮表示，如果接下來將於本周登場的參議院情報委員會任命聽證會將面臨嚴峻挑戰，導致中情局遭受傷害，那麼她願意退出提名。

不過，她在7日接受媒體訪問時卻態度轉變，顯示要爭取提名通過的堅定決心；如果她順利通過任命，將成為CIA史上第一位女局長。

哈斯柏抵達民主黨西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）辦公室時，簡短答覆媒體詢問時書說：「很期待周三的聽證會。」

川普在7日上午的推特發文中，也對哈斯柏表達高度支持，形容她「反恐立場強硬」。

不過，川普如此動作，更加引來哈斯柏批評者質疑，認為川普的評論對哈斯柏毫無助益，甚至可能讓民主黨人士感到更加嫌惡。

哈斯柏人事案引發爭議的最主要關鍵，來自於在911恐怖攻擊事件之後，在她掌理之下中情局探員對涉嫌恐攻嫌犯做出殘酷對待。

不過，哈斯柏的任命已獲兩黨許多前國安和情報首長的支持，包括民主黨執政時期的前國家情報總監克拉卜(James Clapper)，以及前中情局局長和國防部長潘尼達(Leon Panetta)，均認為她有能力勝任此職位。

川普在推文中寫道：「我非常崇敬的中情局局長提名人哈斯柏，因為對恐怖份子立場對於強硬而招致批評。想想看，當面臨非常危險的時刻，我們有著最適任的人選，而且是位女性，但民主黨人卻想讓她出局，只因為她反恐立場過於強硬。」

前任總統歐巴馬任內曾任白宮副國家安全顧問的羅茲（Ben Rhodes）7日發表推文寫道，川普把虐待說成「反恐強硬」，還說這就是他提名哈斯柏的理由，如此作法無疑是把哈斯柏的聽證會搞成「對於美國歷史黑暗一頁的公投，而那些章節早就應該落幕了。」