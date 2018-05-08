不摻和川普 梅蘭妮亞致力兒福好感度飆近6成

2018-05-08 23:02 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ╱綜合7日電



川普總統夫人梅蘭妮亞7日宣布展開「盡力」計畫 (BE BEST)，從多方面促進兒童福祉；最新民調顯示，梅蘭妮亞聲望顯著提高，近六成的民眾對她有好感。

川普上任一年多來，梅蘭妮亞經常探望病童和為他們朗誦、瞭解染毒癮者生下的孩子，也曾在白宮舉行網路霸凌問題會談，現在終於正式推出各方等待已久的行動計畫。

川普總統7日在白宮簽署行政命令，力挺夫人梅蘭妮亞的「盡力」計畫 (BE BEST)。(TNS) 分享 facebook

把自己關心的問題化為具體政綱已成為近代第一夫人的傳統，南西‧雷根敦促兒童對毒品「說不」，芭芭拉和勞拉‧布希這對婆媳提倡識字和教育，米雪兒‧歐巴馬倡導運動減肥。梅蘭妮亞將致力於促進兒童的整體福祉，包括宣導社群媒體禮儀規範，以及防止濫用鴉片類藥物。

她由川普陪同，在白宮玫瑰花園說：「身為母親和第一夫人，我很關心在當今步調快速而又彼此連結的世界，兒童可能對表達或管理自己的情緒沒有做好準備，經常出現破壞性或成癮行為，像是霸凌、染上藥癮，甚至自殺。」

她說：「我強烈認為作為成年人，我們能夠、也應該盡力教育我們的孩子瞭解健全和平衡生活的重要性。」

她的公共宣導計畫將鼓勵父母和其他成年人教導兒童如何做個好公民，包括保持善良，不要在社群媒體或任何其他地方欺凌弱小，遠離毒品藥物，以及好好照顧自己。

另外，在CNN的民調，對她有好感的人從今年1月的47%提高到上周的57%。只有27%的人表示對她沒有好感。

值得注意的是，對梅蘭妮亞有好感的民主黨人自今年1月以來增加了15%，共和黨人則增加6%。不過，不喜歡她的民主黨人仍占多數，只有38%對她有好感，40%不喜歡她。

男女對她的印象差距也縮小，對她有好感的男性增加7%，女性則增加13%。有54%女性對她有好感，30%不喜歡她。