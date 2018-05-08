親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川習通話 習近平稱中美應爭取找到解決問題的辦法

影╱獨！中指辱台外國人道歉了 錄影表示不會再犯

不摻和川普 梅蘭妮亞致力兒福好感度飆近6成

2018-05-08 23:02世界日報 編譯黃秀媛╱綜合7日電

川普總統夫人梅蘭妮亞7日宣布展開「盡力」計畫 (BE BEST)，從多方面促進兒童福祉；最新民調顯示，梅蘭妮亞聲望顯著提高，近六成的民眾對她有好感。

川普上任一年多來，梅蘭妮亞經常探望病童和為他們朗誦、瞭解染毒癮者生下的孩子，也曾在白宮舉行網路霸凌問題會談，現在終於正式推出各方等待已久的行動計畫。

川普總統7日在白宮簽署行政命令，力挺夫人梅蘭妮亞的「盡力」計畫 (BE BEST...
川普總統7日在白宮簽署行政命令，力挺夫人梅蘭妮亞的「盡力」計畫 (BE BEST)。(TNS)
分享

把自己關心的問題化為具體政綱已成為近代第一夫人的傳統，南西‧雷根敦促兒童對毒品「說不」，芭芭拉和勞拉‧布希這對婆媳提倡識字和教育，米雪兒‧歐巴馬倡導運動減肥。梅蘭妮亞將致力於促進兒童的整體福祉，包括宣導社群媒體禮儀規範，以及防止濫用鴉片類藥物。

她由川普陪同，在白宮玫瑰花園說：「身為母親和第一夫人，我很關心在當今步調快速而又彼此連結的世界，兒童可能對表達或管理自己的情緒沒有做好準備，經常出現破壞性或成癮行為，像是霸凌、染上藥癮，甚至自殺。」

她說：「我強烈認為作為成年人，我們能夠、也應該盡力教育我們的孩子瞭解健全和平衡生活的重要性。」

她的公共宣導計畫將鼓勵父母和其他成年人教導兒童如何做個好公民，包括保持善良，不要在社群媒體或任何其他地方欺凌弱小，遠離毒品藥物，以及好好照顧自己。

另外，在CNN的民調，對她有好感的人從今年1月的47%提高到上周的57%。只有27%的人表示對她沒有好感。

值得注意的是，對梅蘭妮亞有好感的民主黨人自今年1月以來增加了15%，共和黨人則增加6%。不過，不喜歡她的民主黨人仍占多數，只有38%對她有好感，40%不喜歡她。

男女對她的印象差距也縮小，對她有好感的男性增加7%，女性則增加13%。有54%女性對她有好感，30%不喜歡她。

梅蘭妮亞川普
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

比川普更像川普 共和黨爭議選將川普也不挺

2018-05-08 23:55

假冒提名川普爭和平獎 挪威警找不到藏鏡人

2018-05-08 23:48

川普讚CIA局長提名人反恐 民主黨反批「黑暗公投」

2018-05-08 23:04

不理腥聞、不愛作秀 梅蘭妮亞白宮闢淨土

2018-05-08 23:01

影／直擊！夏威夷火山熔岩 片刻間吞噬車輛

2018-05-08 17:10

保守派施壓 川普政府砍150億美元經費不碰1.3兆美元開支

2018-05-08 17:03

犯罪頻傳 美國新州2幫派捲土重來

2018-05-08 17:00

餐飲界奧斯卡 紐約女主廚拔得頭籌

2018-05-08 16:04

露出招牌牙縫 來自貧民區的名模成時尚標誌

2018-05-08 14:20

美司法部長：攜童非法入境將遭強制分離

2018-05-08 14:16

川普加入圍剿：勿投「仇華」參選人

2018-05-08 14:15

驚見奇葩政見 「變性美軍」前進美國參院？

2018-05-08 14:12

全美「最毒」河流在南加 整治無效

2018-05-08 14:10

真實的軍火之王：雷根「伊朗門」主角，當選NRA主席

2018-05-08 14:07

非法越境美國將嚴懲！偷渡客面臨骨肉分離

2018-05-08 13:17

夏威夷居民堅持住在火山邊 地價便宜是主因

2018-05-08 12:27

被稱為川普剋星 紐約檢察總長遭控虐打四女下台

2018-05-08 12:00

影／嘗美食看表演 牛頓台灣日吸引逾千人

2018-05-08 11:48

遭控毆打4女 紐約州檢察長宣布辭職

2018-05-08 11:37

留學生控麻大處分沒翻譯違人權 正反意見激辯

2018-05-08 11:26

梅蘭妮亞正式啟動白宮計畫 推兒童品格教育

2018-05-08 11:16

美13歲少年腦部重傷 家長同意器捐卻現奇蹟

2018-05-08 10:05

質疑智庫中國學者背景 美參議員要求說明

2018-05-08 09:06

美眾院軍委會公布NDAA草案 政府禁用華為、中興

2018-05-08 06:15

只是反擊！川普稱未妨礙司法 反嗆民主黨涉及利益衝突

2018-05-07 22:32

川普推文 力挺中情局長提名人

2018-05-07 22:26

川普推文：穆勒團隊「憤怒的民主黨人」恐吃官司

2018-05-07 23:33
看更多

熱門文章

巴西第一夫人縱身跳湖 因隨扈拒救溺水愛犬

2018-05-08 08:41

三歲男童遭豹叼走啃食 隔日發現剩頭骨

2018-05-08 09:50

夫妻帶女嬰看球賽 不幸遭壘球擊中腦出血命危

2018-05-08 09:19

影／直擊！夏威夷火山熔岩 片刻間吞噬車輛

2018-05-08 17:10

太失禮？以色列總理宴請安倍夫婦 男鞋端上桌

2018-05-08 09:32

鞋癡梅根收藏驚人 鞋櫃一隅就要價82萬元

2018-05-08 15:22

對手變牽手！雀巢結盟星巴克 71.5億美元買下全球行銷權

2018-05-08 00:23

一顆喊到600萬 人體器官黑市交易價格它最貴

2018-05-08 10:54

新興幣急貶 形成惡性循環

2018-05-08 00:23

大批中國人湧入 改變緬甸最後王朝「帝都」

2018-05-08 16:39

日媒從台多斷交分析兩岸 網友驚呼手工道具超強

2018-05-08 21:30

國際油價衝上三年半高點 漲不停的五個原因

2018-05-08 00:26

自己股價自己救？ 穆斯克砸985萬美元買特斯拉股票

2018-05-08 08:51

川普提早對伊朗協議表態 美股升勢收斂

2018-05-08 04:30

金正恩再度密訪大連 與習近平舉行二次會晤

2018-05-08 19:09

美中貿易續談判 白宮宣布劉鶴下周訪華府

2018-05-08 04:03

美國抗議無效？韓亞航空修改官網頁面 將台灣列入中國

2018-05-08 20:01

俄羅斯夜店鎖定世界盃球迷 大玩泳池裸體趴

2018-05-08 13:06

放棄交易？ 道瓊社：東芝晶片事業可能不賣了

2018-05-08 19:41

陸施壓美航空業 美國安會前官員：北京太過分

2018-05-08 08:12

Fed主席貨幣政策談話後 美元指數升破93

2018-05-08 17:32

中日關係回暖？ 陸將放寬日核食進口

2018-05-08 00:14

美眾院軍委會公布NDAA草案 政府禁用華為、中興

2018-05-08 06:15

川普加入圍剿：勿投「仇華」參選人

2018-05-08 14:15

財產遭法院查封 破產男一怒之下放火燒掉整車家當

2018-05-08 11:59

日航投入廉航 將推歐美中長程航線

2018-05-08 20:18

馬斯克的太空夢 火箭燃料這關過得了？

2018-05-08 12:13

彭博資訊專欄／該不該增產 頁岩油業者陷兩難

2018-05-08 01:20

美13歲少年腦部重傷 家長同意器捐卻現奇蹟

2018-05-08 10:05

馬國明大選 92歲馬哈迪奇襲納吉？

2018-05-08 01:01

被稱為川普剋星 紐約檢察總長遭控虐打四女下台

2018-05-08 12:00

希拉蕊認同：中國擴張海外銳實力是新全球戰役

2018-05-08 13:55

影／「現代沙皇」普亭 第四度就任俄國總統

2018-05-08 13:40

影／馬來西亞9日大選 貪腐對上獨裁誰能勝出？

2018-05-08 18:03

電腦自動關機！日韓都開啟強制下班政策

2018-05-08 15:30

南韓駐港代表 反駁中國出局說

2018-05-08 12:19

馬斯克又有新事業 挖隧道製磚蓋廉價屋

2018-05-08 21:36

台股ADR全倒 日月光跌4.1％

2018-05-08 07:28

東亞八大創業城 台北上榜

2018-05-08 00:23

夏威夷居民堅持住在火山邊 地價便宜是主因

2018-05-08 12:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top