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餐飲界奧斯卡 紐約女主廚拔得頭籌

2018-05-08 16:04中央社 芝加哥7日綜合外電報導

人稱「餐飲界奧斯卡」的美國詹姆斯‧畢爾德獎得主今天在芝加哥揭曉，本屆傑出主廚獎得...
人稱「餐飲界奧斯卡」的美國詹姆斯‧畢爾德獎得主今天在芝加哥揭曉，本屆傑出主廚獎得主韓密爾頓（Gabrielle Hamilton）。 圖擷自紐約時報
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人稱「餐飲界奧斯卡」的美國詹姆斯‧畢爾德獎得主今天在芝加哥揭曉，紐約美式小餐酒館「蜜棗」（Prune）的女主廚韓密爾頓獲頒傑出主廚殊榮，另有多名女廚拿下大獎。

本屆詹姆斯‧畢爾德獎（James Beard FoundationAward）主題「崛起」（Rise），反映廚界及餐飲專業人士對社會、環境議題的支持，其中也包括反性侵、反性騷擾的「#我也是」（#MeToo）社群媒體運動。

餐廳女性員工提出性騷與性侵指控，迫使多位名廚被踢出了自己一手拉拔的事業，包括巴塔利（MarioBatali）和貝什（John Besh）。

本屆傑出主廚獎得主韓密爾頓（Gabrielle Hamilton）1999年在紐約東村（East Village）開設餐廳「蜜棗」，也出過暢銷的回憶錄。「蜜棗」擁有忠實客群，療癒人心的餐點受歐美飲食文化啟發，深獲美食評論家讚揚。

針對廚師、餐廳和美食評論家授獎的詹姆斯‧畢爾德獎自1990年創辦以來，韓密爾頓僅是第6位贏得美國餐飲界最高榮譽的女性。不過趨勢正在轉變，近5年已有3名女性拿下這項年度大獎。

路透社報導，韓密爾頓在受獎演說中表示：「這是最棒的派對，我熱愛這份工作。」

拿下美國餐廳首獎的是「高原酒吧燒烤」（Highlands Bar & Grill），位於阿拉巴馬州伯明罕的「高原酒吧燒烤」獲頒傑出餐廳獎，女甜點師邁爾斯（Dolester Miles）也奪傑出甜點主廚獎。

此外，本屆10項區域性主廚獎項，共有4座由女性抱回。

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