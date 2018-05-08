露出招牌牙縫 來自貧民區的名模成時尚標誌

2018-05-08 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 許祖菱 ╱即時報導



美國模特兒史莉克．伍茲秀出刺青和招牌牙縫的模樣，已經成為知名時尚標誌。取自伍茲Instagram 分享 facebook 美國模特兒史莉克．伍茲（Slick Woods）的面孔近來頻繁出現在Moschino、Marc Jacobs、芬迪（Fendi）等名牌海報上，她穿著短上衣，秀出刺青和招牌牙縫的模樣，已經成為知名時尚標誌。

英國《衛報》報導，今年芳齡21歲的伍茲說，若要印製個人名片，她想要印上三個字：多面貌、有智慧、來自貧民區。這些字眼讓人完全聯想不到，伍茲的工作其實是外表光鮮亮麗的時尚模特兒。

伍茲出生在明尼蘇達州，2歲時隨著母親搬到加州。伍茲說：「我從未有過童年生活。我媽媽在我4歲時入獄，從此之後我便是一個人。」

伍茲的少女時期，幾乎都跟著祖母過著不停搬家的生活。伍茲祖母替她在一間優秀學校「聖莫尼卡高中」註冊，但伍茲從未真正上學過，因為那所高中裡只有11%學生是黑人。

伍茲說：「開學第一天我坐在教室，一旁的男生問我讀得懂字嗎，媽媽有沒有教你讀字？」伍茲並提到：「我的肌膚顏色真的很深。他們會把燈關掉，露出『妳人跑去那裡啦』的樣子。我那時心想，你是認真的嗎？」

伍茲19歲時，在洛杉磯一個公車站遇見英國刺青男模史提米斯特（Ash Stymest），史提米斯特問她是否曾經走過伸展台。

一開始伍茲不相信史提米斯特是知名模特兒，直到她回家在網路搜尋後才相信史提米斯特是名人。那一年秋季，史提米斯特就透過經紀人聯絡上伍茲，要她展示美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）創辦品牌Yeezy。自此她的模特兒生涯開始起飛。

伍茲說，遇見史提米斯特後，她挨餓又無家可歸的生活終於結束。即使伍茲的臉孔已經成為紅遍時尚界，她的目標還是很實際。

伍茲說：「我的目標只是要過得快樂，每天活著都能做我想要做的事。我寧願一無所有但是很快樂，也不要不快樂但擁有一堆錢，活在別人的期望中。」

伍茲未來想要為她的偶像蕾哈娜的個人品牌芬緹（Fenty）工作，並為洛杉磯的遊民們建造庇護所，讓遊民不只是走進來洗澡而已，而是真正住下來一段時間。