遭控毆打4女 紐約州檢察長宣布辭職

2018-05-08 11:37 中央社 紐約7日綜合外電報導



「紐約客週刊」（The New Yorker）披露紐約州檢察長史奈德曼（Eric Schneiderman）涉嫌對4名女子施暴後，今天他宣布請辭。

路透社報導，在報導出爐後幾個小時內，紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）要求史奈德曼辭職。

史奈德曼在聲明中表示：「過去幾個小時，傳出針對我的嚴重指控，我鄭重駁斥。這些指控與我專業表現或辦公室運作無關，但卻讓我無法在這關鍵時刻率領辦公室的工作。我因此辭職，2018年5月8日下班後立即生效。」

美聯社報導，4名女子中，兩名女子公開表示，近幾年與史奈德曼交往時，史奈德曼會未經她們允許多次毆打她們。這兩名女子都沒有向警方報案，但都有就醫治療並向親友傾訴。

同樣與史奈德曼交往過的第3名女子向其他兩名女子訴說自身經過，但因太過害怕，不敢出面。要求匿名的第4名女子說，她因拒絕史奈德曼而遭對方甩巴掌。

兩名同意公開身分的女子分別是巴利許（MichelleManning Barish）和塞爾瓦拉納（Tanya Selvaratnam），她們都說施暴程度會逐次加重，史奈德曼還是酗酒者。