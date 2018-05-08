留學生控麻大處分沒翻譯違人權 正反意見激辯

2018-05-08 11:26 世界日報 記者 世界日報 記者 唐嘉麗 ／波士頓報導



美國安城麻州大學(UMass Amherst)建築系的中國留學生杜召中(Zhaozhong Du，音譯)，近日控告校方在校規處分過程中，未提供翻譯違反其人權，引起很多討論。波士頓律師舒安居指出，並非是「中國學生」或「母語非英文」就一定需要翻譯，法院可能得看「實際需要」斷定他的「正當法律權利」 (due process)是否被剝奪。

今年3月27日，杜召中因與室友衝突被校警逮捕，被控持刀威脅罪。按控訴書，那夜凌晨2時，他被噪音吵醒，懷疑宿舍遭人闖入，拿起美工刀察看，發現是自己的室友在刷牙。他問：「你知道現在幾點？」，室友立刻道歉。他再度入睡後不久，被警方叫醒、逮捕。報案的室友對警方表示，杜召中不斷逼近自己，且反覆推收刀片，他以為杜要傷害他。

據警方報告書，叫起杜召中後，他先是站在那兒，兩眼發直，沒有反應。校警要確定他沒有語言障礙，曾問他是否了解校警提問。他回答「是」。校警又問是否需要翻譯，他回答「不要」。他回答了為何手持美刀工的問題，但當校警詢問他是否用美工刀威脅室友時，他表示，「沒有律師在場，我不需要回答你的問題」。

之後，杜召中被逮捕，被控攻擊罪。後與兩位麻大校方學生事務部門主管先後會談後，被告知在學校做決定前，禁止進入校園。4月12日，杜召中委任律師提出控告，指麻大和兩位學生事務主管違反憲法第五及第14修正案，以及1964年「民權法案」第六條，禁止公立大學因國籍而歧視學生法規。他指自己因語言障礙，與校方溝通不良，校方未提供翻譯人員，也沒給他機會辯解，且與美國學生受到不同待遇。

此新聞公布後，網上一片熱議。許多人質疑他需翻譯的英文程度怎能修課和拿文憑。有人諷刺他英文不好，卻深諳美國法律。也有憤怒的「滾回中國」、「遞解出境」聲音。但有人能理解他因為「不了解，和不被了解」而提告。有麻大人員表示，校方及所有人都應對ESL（英語非母語者）的需求有敏感度。有學生認為大學確受聯邦和州法規範，任何覺得受霸凌的學生都該站出來行使法律權利。也有學生支持學生事務長做出立即停學處分，因為「學生安全第一」。

有人認為，如果當時杜召中好好向校警解釋是場誤會，可能根本沒事。但舒安居說，根據經驗，一旦有人報案，還涉及「武器」，警方多半是會移送。跟警察保持沈默，不見得是整件事鬧大的主因。但他似乎在檢方偵察時未找律師，直到學校處分後才驚覺事態變大才是失策。

舒安居說，翻譯能不能成為跟學校翻案的理由，要看他能否說服法官，他真的因為語言障礙，在學校程序中吃了虧。除非當事人在聽證過程中，真的遭受非常不公平的待遇，法院埋單的可能性不大。若校方曾詢問此生是否需要翻譯協助，學生自己拒絕了。事後再拿此理由指校方歧視，就更缺乏說服力。