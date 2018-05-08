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陸施壓美航空業 美國安會前官員：北京太過分

2018-05-08 08:12聯合報 記者張加╱即時報導

中國大陸施壓美國的航空公司，要求更改其網站如何標註台港澳，白宮日前發布聲明強烈反對；美國國安會前亞洲事務資深主任葛林7日受訪表示，白宮向中國大陸傳遞明確訊息，即中方此舉太過分，美方將反擊，同時也是對台灣的強力支持。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞洲與日本事務資深副會長葛林（Michael Green）於CSIS一場關於朝鮮半島情勢論壇後受訪，被問及白宮反對大陸施壓美航空公司一事。

葛林說，這次事件與過去很不同，以往當北京為了涉及台灣、香港、人權等問題向美國公司施壓時，美企通常默默遵守或想辦法解決，不太願意捲入美中爭端；但這次美國公司希望白宮明確表態，因為北京的舉動太過分、太有侵略性，也太具威脅性。

葛林指出，美國企業現在比較樂意讓美國政府出面，北京高估自己的能力；此外，葛林認為，白宮聲明也傳遞對台支持，但白宮所看見的不僅是台灣的情況，而是中方對跨國公司所施加的壓力，違反世貿組織的準則。

媒體詢問葛林，是否同意部分人士將白宮的聲明解讀為承認台灣不是中國一部分？葛林回應，「不，我覺得這是想太多。」但葛林也說，這對台灣是件好事，表明美國政府與企業在面對中國大陸企圖恐嚇台灣時，他們願意反擊。

葛林表示，中方當然會有不小反應，但他們應該會明智地選擇放棄，畢竟美國政府非常認真，澳洲等其他國家也支持，愈來愈覺得他們應該要反擊中方。

白宮5日以發言人名義發布聲明，其中提及台港澳，指4月25日大陸民航局致函36家外國航空公司，其中包括多家美國的航空公司；該通知信函要求公司改變其網站和文宣等改變其如何標註台灣、香港、澳門，以符合共產黨的標準。

白宮聲明指出，美國強烈反對中國大陸試圖強迫私營企業使用特定政治性用語；白宮並稱中方的要求是「歐威爾式」的謬論，呼籲中方停止脅迫美國的航空公司與人民。

美國國安會前亞洲事務資深主任葛林。華盛頓記者張加／攝影
美國國安會前亞洲事務資深主任葛林。華盛頓記者張加／攝影
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白宮北京
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