美眾院軍委會公布NDAA草案 政府禁用華為、中興

2018-05-08 06:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國眾議院軍事委員會7日公布2019財年「國防授權法」（NDAA）法案細節，其中提及加強台灣防衛能力，並要求美國國防部評估台灣軍力；此外，該法案提出禁止任何美國政府機關使用華為或中興所生產的「危險」科技產品。 NDAA法案提出禁止任何美國政府機關使用華為或中興所生產的「危險」科技產品。 （美聯社） 分享 facebook

2019財年「國防授權法」尚需經參議院、眾議院各自通過，再以兩院協商後的版本送交總統簽署成法。

眾院軍委會主席托恩柏利（Mac Thornberry）7日分別公布其提案的2019財年「國防授權法」法案細節，以及一分摘要；摘要寫道，禁止所有美國政府機構使用華為或中興所生產的危險科技產品，這兩家公司中國共產黨情報單位有關。

眾院軍委會提出的「國防授權法」法案指出，國會申明，與中國大陸的長期戰略競爭為美國的主要優先事項，需要納入外交、經濟、情報、執法、軍事等要素，以保護並加強國家安全。

這分法案要求，美國總統應在2019年3月1日前將針對中國大陸的美國政府全面戰略，提交給適當的國會委員會；這分戰略評估應該如何應對中國共產黨使用其政治影響力、情報網絡、經濟工具、軍事活動等。

法案並提及，美國應評估如何應對中國大陸運用投資、基礎建設、發展計畫，如「一帶一路」倡議以擴大影響力。

至於台灣部分，法案指出，美國國防部長應與台灣有關部門諮商，全面評估台灣軍力，尤其是台灣的後備軍人，並提出建議，以提升台灣自衛能力。

法案要求，法案生效後一年內，國防部長應與國務卿諮商，向相關委員會提交報告；報告須包括美方評估、建議，以及美國的計畫，以利促進報告的建議、擴大美台高級軍事交流與聯合軍演、支持美國對台軍售與轉移其它軍備，尤其是發展不對稱作戰能力。